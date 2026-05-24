Министерство иностранных дел Албании вызвало посла России в Тиране Алексея Зайцева после российского удара по Киеву. Об этом сообщил глава албанского внешнеполитического ведомства Ферит Ходжа в соцсети X.

«Посол Российской Федерации в Албании был вызван для дачи объяснений», — написал он.

Как утверждает Ходжа, в ночь на 24 мая было повреждено здание, в котором проживает посол Албании на Украине, что «создало серьезную угрозу его жизни». «Это недопустимо!» — написал он.

Албания осуждает российский удар по Украине с применением баллистических ракет и дронов, подчеркнул Ходжа.

24 мая Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный «удар возмездия» по военным объектам предприятиям ОПК Украины. В ходе него применялись баллистические и крылатые ракеты, в том числе «Орешник», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотники.

В результате массированного удара были поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и Киевской области, заявили в Минобороны. Ведомство подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не осуществлялись.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал утром в воскресенье, что во всех районах города были зафиксированы повреждения зданий. Как пишут украинские паблики, это был один из самых массированных ударов по украинской столице за 2025—2026 годы.

Глава евродипломатии Кая Каллас осудила российский удар по Украине, назвав его «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны». Она заявила, что на следующей неделе главы МИД стран Евросоюза обсудят усиление давления на Россию.