Вооруженные силы России (ВС РФ) 9 января нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины в ответ на атаку по резиденции главы государства Владимира Путина. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Удар произвели высокоточным оружием большой дальности наземного и морского размещения, в том числе ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотниками, подчеркнули в Минобороны.

В военном министерстве заявили о выполнении поставленных задач — в ходе атаки были поражены объекты по выпуску дронов, которые Вооруженные силы Украины применяли во время атаки 29 декабря, а также энергетические мощности, обеспечивающие функционирование военно-промышленного комплекса. В Минобороны подчеркнули, что любые террористические действия со стороны Киева больше не будут оставаться без реакции.

Ранее о применении российских ударных комплексов «Орешник» по объектам инфраструктуры на Украине сообщали СМИ и украинские официальные лица. В частности, телеграм-канал SHOT писал об ударах по Киевской и Львовской областям. Власти Львовской области заявляли, что в результате атаки в ряде районов региона были прекращены газоснабжение.

Об атаке по валдайской резиденции путина в ночь на 29 декабря 91 дроном рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Тогда он заявил, что случившееся будет иметь последствия для переговорного процесса, однако Россия его не прекратит. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский удар опроверг.

О том, что Кремль ужесточит свою позицию на мирных переговорах после случившегося сообщил также 30 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что этот террористический акт был направлен в том числе против главы Белого дома Дональда Трампа, его усилий по мирному урегулированию. Днем 31 декабря Минобороны продемонстрировало видео с обломками сбитых в Новгородской области дронов.