Кремль ужесточит свою позицию на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам.

«Дипломатические последствия этих действий [Украины] будут заключаться в ужесточении переговорной позиции. Что касается военных последствий, наши военные знают, как, чем и когда отвечать», — заявил он.

Песков также назвал удар украинских БПЛА по госрезиденции президента «террористическим актом», который направлен в том числе и против Дональда Трампа и его усилий по мирному урегулированию.

Отвечая на вопрос журналистов о наличии вещественных улик в доказательство произошедшего, пресс-секретарь заявил, что предоставлять их нет необходимости, поскольку атака была массовой.

«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря отлаженной работы ПВО были сбиты и нейтрализованы», — пояснил Песков.

Он прокомментировал и заявления Владимира Зеленского о том, что Украина не причастна к нападению на резиденцию Путина. По его словам, утверждения об отсутствии атаки являются «достаточно безумными».

«Мы видим, что сам Зеленский пытается это отрицать, многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было, но это достаточно безумное утверждение», — рассказал пресс-секретарь Путина.

Песков подчеркнул, что местонахождение Путина с учетом атаки на его резиденцию не подлежит публичному обсуждению. Он добавил, что при этом президент« как всегда в полночь» поздравит россиян с Новым годом.

Об атаке украинских беспилотников в ночь на 29 декабря сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, ВСУ при помощи 91 дрона попыталась нанести удар по резиденции Путина в Новгородской области. В утренней сводке Минобороны при этом говорилось о 18 беспилотниках, сбитых в ту ночь над регионом.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что действия ВСУ «не останутся без ответа», так как Россия уже определила цели для ответного удара и их время. Вместе с этим Лавров обратил внимание, что Москва не собирается выходить из переговорного процесса с Вашингтоном, однако пересмотрит свою позицию «учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма».

Президент США Дональд Трамп узнал о попытке атаковать резиденцию на Валаде во время телефонного разговора с Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп был «шокирован» этой новостью и сказал, что «слава Богу, [его администрация] не давала [дальнобойные ракеты] Tomahawk» украинским военным.

Зеленский в свою очередь отрицает, что ВСУ попытались ударить по валдайской резиденции Путина. По его словам, такими заявлениями Россия якобы может готовить почву «для того, чтобы нанести удары по [украинской] столице и по государственным зданиям».