В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, его слова передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По утверждению Лаврова, резиденцию Путина пытался атаковать 91 дрон. Все беспилотные летательные аппараты дальнего действия были уничтожены. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. В сводке Минобороны РФ говорилось, что за минувшую ночь над Новгородской областью было сбито 18 украинских дронов.

«Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта», — отметил глава МИД РФ.

Нацеленные на президентскую резиденцию действия ВСУ министр назвал «безрассудными» и предупредил, что они «не останутся без ответа», поскольку Россия уже определила объекты для ответных ударов и время их применения.

При этом, по словам Лаврова, Москва не планирует выходить из переговорного процесса с Вашингтоном — но она пересмотрит свою позицию по мирному урегулированию, «учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма».

Украинский лидер Владимир Зеленский отрицает, что ВСУ пытались ударить по резиденции Путина. Комментируя заявления Лаврова, он обвинил Россию в стремлении помешать переговорному процессу и подготовить почву «для того, чтобы нанести удары по [украинской] столице и по государственным зданиям».

Новгородская президентская резиденция находится на озере Ужин в 20 км от Валдая. Этот дом отдыха начали строить в 1934 году для Сталина, но он побывал там лишь однажды, однако именно там отмечали свадьбу его дочери Светланы Аллилуевой. В 1980-х годах резиденцию расширили и обновили. Там часто отдыхал и рыбачил первый президент РФ Борис Ельцин. В 1992 году были снесены находившиеся рядом пионерлагерь «Космос» и пансионат «Лазурный берег».

Путин приезжает на Ужин с 2000 года. В конце 2000-х в резиденции провели реконструкцию, построили конгресс-центр и оборудовали в главном здании актовый зал, где проводились мероприятия международного дискуссионного клуба «Валдай». Сейчас резиденция официально называется домом отдыха «Валдай» и находится в ведении Управделами президента, территория вокруг нее входит в состав Валдайского нацпарка.