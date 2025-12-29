Президент США Дональд Трамп был «шокирован, <…> в буквальном смысле возмущен» атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова передает пресс-служба Кремля.

По словам Ушакова, о попытке нанести удар по президентской резиденции на Валдае американскому коллеге рассказал сам Путин в ходе телефонного разговора, подчеркнув, что это произошло «фактически сразу же» после переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, которые американская сторона «считает успешными».

Трамп ответил, что не мог даже предположить «такие сумасшедшие действия [со стороны Киева]». Он отметил, что его администрация «слава богу, не давала [дальнобойные ракеты] Tomahawk» украинским военным. По его словам, случившееся повлияет на «американские подходы» к урегулированию конфликта.

Путин со своей стороны заверил, что Москва и дальше будет «плотно и плодотворно работать» с Вашингтоном «по поиску путей достижения мира [в российско-украинском конфликте]». Однако, по словам Ушакова, он предупредил Трампа о пересмотре российской позиции «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок».

«Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», — подчеркнул помощник Путина.

Он добавил, что в конце телефонного разговора президенты США и России «весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее».

Об атаке ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области 29 декабря заявил глава МИД России Сергей Лаврой. По его словам, в атаке участвовал 91 беспилотник, все они были сбиты, информации о пострадавших и разрушениях нет. При этом в утренней сводке Минобороны РФ упоминалось только 18 беспилотников, сбитых над Новгородской областью за минувшую ночь.

Лавров отметил, что украинская сторона предприняла попытку атаки как раз «в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта». Он назвал действия Киева «безрассудными» и предупредил об ответных ударах, место и время для которых уже выбраны.

Зеленский, комментируя заявления главы МИД РФ, отрицал атаку по путинской резиденции на Валдае и обвинил Россию в попытке «помешать переговорному процессу и подготовить почву для того, чтобы нанести удары по [украинской] столице и по государственным зданиям».