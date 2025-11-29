Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Украине добиваться освобождения от пошлин на 10 лет вместо поставок дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации WSJ, Уиткофф аргументировал свое предложение тем, что отсрочка пошлин, в отличие от поставок «Томагавков», сняла бы нагрузку на экономику страны.

«Какая польза от горстки ракет?» — пересказывает WSJ доводы Уиткоффа.

Как пишет газета, Уиткофф в разговоре с представителями Украины заявил, что отсрочка введения пошлин даст «мощный импульс» экономике страны.

Сам Уиткофф не подтвердил и не опроверг информацию WSJ.

«Я занимаюсь заключением сделок. Вот почему я здесь. Мы продолжаем стучаться в дверь и предлагать идеи», — сказал он в разговоре с изданием.

Ранее WSJ сообщила, что разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом, состоявшийся 16 октября, «убедил» последнего не поддерживать решение о передаче Tomahawk Украине. Как рассказывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин в ходе беседы с американским коллегой заявил, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, а также скажутся на перспективах мирного урегулирования.

На следующий день в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По данным Axios, украинский лидер «сильно настаивал» на передаче Tomahawk, тогда как Трамп в ответ дал понять, что приоритет Белого дома — дипломатия, которую дальнобойные ракеты могут подорвать.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что США могут передать Украине «Томагавки» в случае, если Москва и Киев не согласуют размещение европейских миротворцев на украинской территории. Собеседники WP допустили, что ВСУ не будут превентивно использовать американские дальнобойные ракеты против России. Они аргументировали такую точку зрения тем, что это лишит Украину поддержки со стороны США и Европы.