Во время закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский попросил для Украины ракеты большой дальности. В своих публикациях после встречи он отметил, что Трамп положительно отреагировал на такое предложение. Издание The Telegraph со ссылкой сразу на несколько источников утверждает, что речь идет о высокоточных крылатых ракетах «Томагавк» (Tomahawk). Куда в России могут долететь ракеты «Томагавк» и почему они вообще могут не появиться на Украине — в материале RTVI.

Что это за ракеты

Ракеты «Томагавк» при запуске с корабля или подводной лодки имеют дальность полета 2400 км, в версии Block V класса «земля-земля» для наземного ракетного комплекса MRC Typhon имеет дальность до 1800 км, что достаточно, чтобы поразить с территории Украины, например, Москву, и устроить в столице России блэкаут, о чем в одном из последний выступлений уже говорил Зеленский.

«Томагавки» могут нести ядерную и неядерную боевую часть. Стоимость одной ракеты составляет от $1,87 млн до $4 млн. США производит менее сотни ракет в год. Ракета запускается в основном с подводных и надводных носителей, т.е. с кораблей и подводных лодок, но есть вариант запуска и с земли.

Общая масса: 1440 кг;

Длина: 6,25 метра;

Диаметр: 0,518 метра;

Боевая погрузка: 450 кг.

«Томагавк» при полете использует в своей памяти спутниковую карту региона боевых действий с рельефом местности. Это позволяет ракете лететь низко, что затрудняет работу ПВО. «Томагавк» в профильных военных СМИ сравнивают с российской корабельной ракетой «Калибр», которая также несет полтонны взрывчатки.

Куда ракеты могут долететь

Теоретически, если «Томагавки» будут запущены с корабля из района Одессы, они смогут поразить цель вплоть до Урала, например в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, а на севере — в Архангельске и Апатитах. Если рассматривать наземные установки, то при условии пуска, например, из Полтавы — крайняя точка поражения может быть в Перми, Магнитогорске, Орске или Уфе.

Российское ПВО будет сбивать эти ракеты, если их передадут Украине, заявил Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай».

«Что касается „Томагавков“, это мощное оружие, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. Конечно, это вообще никак не изменит соотношение на поле боя. Были же ATACMS, и что? Системы ПВО России приспособились. Могут „Томагавки“ нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал президент России.

Почему «Томагавков» не будет на Украине

«Томагавки» — ракеты в основном морского базирования, для их запуска нужны корабли. В Черном море у Украины таких кораблей нет и в данный момент ни один боевой корабль не может попасть в район Одессы, так как по конвенции Монтре, Турция закрыла проход для всех боевых кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор. Даже если допустить, что такой военный корабль был бы у Украины, то для запуска ракет на него необходимо установить специальные пусковые установки, что выглядит в ситуации боевых действий весьма затруднительно.

Возможности модифицировать морские ракеты под запуск из наземных установок есть, но это трудоемко и затратно и возможно сделать только в США, так как на Украину никто не передаст документы по внутренней электронике и не будет раскрывать секретов своих разработок, чтобы ими воспользовались сторонние инженеры.

Единственный реалистичный вариант — поставка ракет «Томагавк» для наземного ракетного комплекса Typhon. Этот комплекс поставляется в войска США батареей, состоит из четырех пусковых установок, транспортной заряжающей машины, мобильной энергетической установки и центра управления батареями. Пусковая установка комплекса имеет четыре ракеты в блоке и перевозится в контейнере с помощью тягача. Ракета имеет дальность до 1800 км и оснащена инерциальной системой наведения с добавлением навигационной системы TERCOM, способной развивать скорость до 900 км/ч с фугасно-проникающей боевой частью. Управлять этим комплексом без помощи специалистов из США украинские военные не смогут.

Но он вряд ли будет поставлен на Украину, так как у США очень мало таких комплексов. По некоторым данным у США не более 12-ти наземных пусковых установок, и все они задействованы в системе обороны страны.

Издание Defense News в конце сентября 2025 года сообщало, что армия США разместила в Японии ракетную систему средней дальности Typhon, так как сдерживание Китая для США более приоритетная задача. Япония стала второй после Филиппин, где США в 2024 году разместили батарею MRC Typhon. В июле 2025 года министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон заявил, что его страна хочет купить наземные пусковые установки Typhon «исключительно для сдерживания потенциального противника».