Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по российской энергетической инфраструктуре и блэкаутом в Москве. Об этом он заявил во время брифинга с журналистами 27 сентября.

«Если Россия ставит цель блэкаута на Украине и ставит эту цель каждую зиму <…>, я не уверен, что ответ от нас и других партнеров должен быть другим. <…> Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — сказал Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Среди прочего Зеленский заявил, что у Киева есть доказательства перемещения венгерского разведдрона у границы с Украиной, о котором глава государства сообщил накануне.

«Разведдрон мы зафиксировали, есть перемещение. Я попросил разведку и Вооруженные силы показать кадры, потому что кто-то говорит, что мы выдумываем. Есть фото и другие материалы, пусть покажут. Поэтому позитивных шагов навстречу от венгерского правительства я не вижу. Но мы всегда готовы к диалогу», — сказал украинский президент.

Зеленский также рассказал, что Украина поставила на вооружение комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, переданный Израилем.

«Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает», — сообщил он, добавив, что этой осенью Киев также получит две системы Patriot от Германии.

Ранее Зеленский в разговоре с Axios заявил, что чиновникам Кремля следует знать местоположение бомбоубежищ, допустив удары по целям в России новым дальнобойным оружием, которое Украина рассчитывает получить от США. По его словам, Украина может пойти на это в случае, если российская армия будет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

В интервью Axios Зеленский также рассказал, что попросил Трампа предоставить Киеву новую систему вооружения, которая, по его утверждению, «заставит» президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил. По данным The Telegraph, речь идет о крылатых ракетах «Томагавк».

Позже Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Трамп во время встречи на полях Генассамблеи ООН сказал Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории России.

Комментируя угрозы Зеленского в адрес Москвв, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что высказывания украинского лидера звучат безответственно и свидетельствуют о том, что мысли властей Украины «о войне, а не о мире».

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Зеленскому «успокоиться» в ответ на его угрозы в адрес России. Кроме того, он призвал украинского коллегу согласиться «на выгодные для него условия» по урегулированию конфликта, которые «есть на столе».