Президент Украины Владимир Зеленский готов уйти в отставку после завершения конфликта с Россией. Он заявил об этом в программе The Axios Show перед возвращением в Киев с Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ведущий Барак Равид спросил Зеленского, видит ли он себя по-прежнему президентом Украины и в мирное время, когда боевые действия закончатся.

«Если мы закончим войну с русскими, то да, я готов не идти [на выборы]. Потому что не это моя цель — выборы. Я очень хотел в трудный период времени быть со своей страной и помогать своей стране. <…> Моя цель — закончить войну», — заявил он.

Также Зеленский утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли добиваться выборов в своей стране в случае согласия Москвы на прекращение огня.

«Если завтра президент [России Владимир] Путин согласится на прекращение огня на три или шесть месяцев, неважно, вы будете добиваться проведения выборов на Украине?» — спросил Равид. «Да», — ответил Зеленский.

Как передает РБК, украинский президент отметил, что рассказал о таких планах американскому коллеге Дональду Трампу.

«Безопасность во время режима прекращения огня, я думаю, может дать возможность провести выборы. Это возможно. <…> Мы сможем использовать этот период, и я смогу дать соответствующий сигнал парламенту», — цитирует его РБК.

Срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться 31 марта, но не были проведены по причине действующего в стране военного положения. Конституция Украины прямо не запрещает избирать президента в таких условиях, но такой запрет есть в законе о правовом режиме военного положения. Президент России Владимир Путин заявил в мае того же года, что в Кремле отдают отчет в том, что «легитимность действующего главы государства закончилась». В сентябре 2025 года по итогам своего визита в Пекин Путин снова поднял вопрос о легитимности Зеленского как президента Украины. В частности, он высказал мнение, что по украинским законам полномочия Зеленского в условиях военного положения не пролонгируются, а передаются спикеру Верховной рады.

На сайте Axios также опубликованы видеофрагменты с другими высказываниями украинского лидера в этом интервью.

«Если мы получим такое дальнобойное оружие от Соединенных Штатов, то мы применим его», — сказал он, в частности.

Однако в опубликованном видео не показано, что Зеленский ответил на уточнение Равида, ударят ли таким оружием по Москве.

В другой части разговора ведущий спросил, что украинский лидер сказал бы тем, кто сегодня работает в Кремле. «Вы посоветовали бы им удостовериться, что они знают, где ближайшее бомбоубежище?» — сформулировал вопрос Равид.

«Во-первых, они обязаны знать, где у них бомбоубежища. Если они не остановят войну, они понадобятся им в любом случае», — ответил Зеленский.

В Госдуме заявили, что подобные высказывания не благоприятствуют переговорам о возможности мира.

«Он [Зеленский] любит поговорить. Жанр у него такой разговорный. Это никоим образом не будет благоприятствовать переговорам. Зачем он это делает, как бы не понятно. Все равно он это не сделает без [президента США Дональда] Трампа», — прокомментировала «Ленте.ру» замглавы комитета по международным делам Светлана Журова.