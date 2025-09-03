В ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам его визита в Пекин, трансляцию которого вел Первый канал, российский лидер пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву, пояснил свою позицию по вопросу продления жизни, коснулся темы российско-азербайджанских отношений и ответил на обвинения со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. RTVI собрал главные высказывания президента из выступления в Китае.

О приглашении Зеленского в Москву и его легитимности

Президент России Владимир Путин заявил, что приглашает украинского лидера Владимира Зеленского на встречу в Москву по просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа, с которым ранее встретился на Аляске.

«Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: «Да, это возможно». В конце концов, если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — сказал Путин.

Президент России также напомнил, что никогда не отказывался от такой встречи, если она будет хорошо подготовлена и приведет к позитивным результатам. В то же время, он усомнился в том, что такой шаг будет иметь смысл ввиду статуса Зеленского.

«В соответствии с Конституцией Украины — кто-то может с этим соглашаться, кто-то нет, надо просто внимательно почитать текст — никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено, вообще никаких. Вот избрался на пять лет, пять лет прошло — все, закончились полномочия», — сказал Путин.

Он также отметил, что наличие в Конституции страны положения, в соответствии с которым выборы президента не проводятся в условиях военного положения, не означает, что полномочия президента пролонгируются.

«Это значит, что его полномочия истекают, а его права передаются спикеру Рады — в том числе и его полномочия в качестве верховного главнокомандующего», — пояснил российский лидер.

В подобной ситуации действующие украинские власти должны провести референдум, чтобы подтвердить свою легитимность и полноценно участвовать в вопросах урегулирования конфликта, заявил Путин.

«Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения — это тоже положение самой Конституции. Значит, для того чтобы провести референдум, надо отменить военное положение. Но как только это будет сделано, надо идти на выборы. Этот процесс будет длиться бесконечно», — добавил он.

Несмотря на то, что результат выборов в сложившейся ситуации нельзя предугадать, после их проведения необходимо будет получить соответствующее заключение Конституционного суда, напомнил президент.

«А как получить заключение Конституционного суда, если после того, как власти потребовали от этого Конституционного суда Украины подтвердить пролонгацию полномочий президента, а тот фактически отказался это сделать, знаете, что сделали на Украине? Смешно, но факт — охрана перестала пускать председателя Конституционного суда на его рабочее место. Все, кино закончилось на этом», — сказал он.

При этом, обратил внимание Путин, за последние годы также истекли полномочия некоторых членов Конституционного суда, из-за чего в настоящий момент отсутствует кворум, необходимый для принятия решений подобного рода.

«Поэтому это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации — так скажем, аккуратно — проводить встречи», — признался российский лидер.

Президент России также отметил, что исходит из того, что если «здравый смысл все-таки восторжествует», то существует возможность достижения договоренности о приемлемом варианте прекращения конфликта.

«Тем более, что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа — видим не просто их призывы, а искреннее желание найти это решение», — добавил он.

Путин призвал наблюдать за тем, как будет складываться ситуация, и заявил, что в случае негативного сценария России «придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем».

О гарантиях безопасности

Путин заявил, что согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, и отметил, что это касается всех стран, включая Украину.

«Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны. В данном случае — Российской Федерации. Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической хозяйственной деятельностью так, как она хочет . В том числе это касается и членства в ЕС», — добавил он.

При этом, российский лидер также отметил, что гарантии безопасности никогда не связывались напрямую с вопросом, касающимся обмена территорий.

«Мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее. Вот прежде всего о чем идет речь», — сказал Путин.

О высказывании Мерца

Президент России также прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который назвал его «возможно, самым серьезным военным преступником нашего времени».

«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя — ну не с него лично, а с коллективного Запада, — ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что в 2014 году министры трех стран Европы прибыли в Киев, где подписали соглашение между действующей на тот момент администрацией во главе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией.

«И в соответствии с этой договоренностью все спорные вопросы политического характера должны были бы решаться в конституционном поле. Мирным путем, правовым путем. А буквально через день или на следующий день произошел государственный переворот, кровавый и жестокий. Никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. Вот с этого и начался конфликт», — добавил он.

Президент отметил, что сразу после этого «начались события в Крыму», а киевские власти начали боевые действия с использованием бронетехники и авиации на юго-востоке Украины против населения, которое не согласилось с переворотом в стране.

«А потом пустили под откос все наши попытки решить эту проблему мирными средствами и, фактически, публично отказались от исполнения минских соглашений. Так кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере ее безопасности», — сказал Путин.

Российский лидер также обратил внимание тех, кто «считает, что можно так наплевательски относиться» к российскому народу, что Россия никогда не будет допускать подобных ситуаций и «безвольно смотреть на происходящие вокруг нее события».

О продолжительности жизни

Комментируя свой разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, коснувшийся темы бессмертия и пересадки органов, Путин напомнил, что эту тему «в свое время» активно развивал бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони.

«Ну да, современные медицинские средства оздоровления, хирургические, связанные с заменой органов, позволят человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня — средний возраст в разных странах разный, но тем не менее — а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — сказал он.

Президент также сослался на данные ООН, из которых следует, что к 2050 году на планете будет больше людей в возрасте старше 65 лет, чем пяти-шестилетних детей.

«Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия. Вот об этом мы должны, безусловно, думать, когда говорим о продолжительности жизни», — отметил он.

О разговоре с Алиевым

Отвечая на вопрос об обострении в отношениях между Россией и Азербайджаном, Путин рассказал о своей встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Пекине.