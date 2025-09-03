Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопрос продления человеческой жизни и пересадки органов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на эфир китайской государственной телекомпании CCTV.

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты еще ребенок», — передал переводчик слова Си Цзиньпина, обращенные к Владимиру Путину.

Микрофон не уловил слов, сказанных президентом России в ответ на эти слова китайского лидера, однако из последовавшего перевода следует, что Путин сказал председателю КНР: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут становится все моложе и моложе, и даже обрести бессмертие».

«Прогнозы говорят, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет», — передал ответ Си Цзиньпина переводчик.

Разговор между двумя лидерами произошел в ходе празднований в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией.

Как отмечает Reuters, трансляция разговора двух мировых лидеров велась в прямом эфире, а репортаж CCTV посмотрели более 1,9 млрд раз онлайн и 400 млн раз по телевидению. Представители российского руководства, Министерства иностранных дел КНР и CCTV не ответили на запросы Reuters о комментарии.

Позднее, выступая перед журналистами с пресс-конференцией, Путин рассказал, что верит в то, что современная медицина может сильно продлить жизнь.

«Эту тему в свое время [бывший премьер-министр Италии Сильвио] Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства оздоровления и хирургические всякие операции, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — сказал он.

В феврале 2024 года Владимир Путин объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Президент отметил, что средняя продолжительность жизни россиян уже превысила 73 года, к 2030 году этот показатель должен достигнуть не менее 78 лет, а в дальнейшем «предстоит выйти на уровень 80 плюс». Глава государства добавил, что должна увеличиваться продолжительность «именно здоровой, активной жизни».