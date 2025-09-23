В окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы назревает переворот, который нацелен на снижение его влияния на ситуацию в стране, пишет «Страна.ua». По данным издания, возглавить потенциальный заговор может первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Страна» утверждает, что Федоров — последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая оказывает на него влияние в обход Андрея Ермака, руководящего офисом украинского главы. Кроме того, по данным источников, вице-премьер убедил Зеленского вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Этим Федоров обратил на себя внимание западных партеров, отмечает издание.

«Это привело к закономерному конфликту Федорова с Ермаком, который не может терпеть тех, кто имеет альтернативные ему каналы влияния на президента, — пишет «Страна».

По данным издания, сейчас Федорова многочисленные недоброжелатели Ермака все чаще рассматривает в качестве его главной политической альтернативы.

«Страна» отмечает, что фигура Федорова может использоваться не только для балансировки влияния Ермака в окружении Зеленского, но и играть более значительную роль в развитии политических событий. В частности, издание описывает сценарий, при котором под давлением антикоррупционных дел в отставку отправляют премьер-министра Юлию Свириденко, а исполнение ее обязанностей переходит к Михаилу Федорову.

При поддержке грантовых организаций, близких к ним политиков и СМИ, а также нескольких оппозиционных деятелей в Верховной раде будет сформировано большинство лояльное к Федорову, а не к Банковой. В результате парламент и правительство будут де-факто выведены из-под контроля офиса президента: формально в политическом смысле ничего не изменится, но в реальности Зеленский «потеряет возможность ручного управления Радой и правительством». Украинскому главе придется договариваться в каждом конкретном случае и учитывать разные интересы, поясняет «Страна».

При этом издание подчеркивает, что для осуществления этого плана необходимо многое сделать: сместить с должность Свириденко, привлечь к происходящему Федорова, который может не согласиться, парализовать попытки Банковой удержать контроль над Радой «путем угроз уголовными делами от СБУ и ГБР против депутатов».

К тому же, один из собеседников «Страны» утверждает, что Федоров не конкурирует с Свириденко.

«У Михаила [Федорова] нет планов ее подсиживать. Он хочет ей помочь. Вспомните, например, встречу президента с ними на тему первых шагов обновленного правительства [состоялась 15 июля]. Свириденко и Федоров пошли вместе, более того, Миша приготовил какие-то слайды, где все структурировано, как он (и президент) любит. Юля это озвучила», — уверяет он.

В то же время источник издания в правительстве заявил, что Федоров в дальнейшем видит для себя большие перспективы.

«В то время как за Свириденко стоит Ермак, который Федорова не любит. Поэтому конфликт внутри правительства между первым вице-премьером и людьми главы Офиса президента запрограммирован. Кроме того, на Федорова в значительной степени ориентируется сейчас министр обороны [Денис] Шмыгаль. И это не слабая связка. И она также направлена против Ермака», — сказал он.

«Страна» указывает, что гарантировать такое развитие событий невозможно. Среди прочего, Банковая якобы понимает потенциальную угрозу и готовит ответный удар.

«И, не исключено, что в рамках этого «контрнаступа» Ермак попытается убрать и Федорова как своего самого опасного на данный момент конкурента», — предполагает «Страна».