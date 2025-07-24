Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) спустя два дня после того, как другим законом лишил их самостоятельности. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Новый законопроект фактически возвращает нормы, которые отменял предыдущий законопроект, принятый Верховной Радой и подписанный Зеленским 22 июля, пишет «Страна.ua». САП и НАБУ снова становятся самостоятельными структурами, независимыми от назначаемого президентом генпрокурора.

Согласно новой версии документа, генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам САП и НАБУ. Детективы антикоррупционного бюро с доступом к гостайне обязаны будут проходить проверки на полиграфе по методике, утвержденной Службой безопасности Украины (СБУ).

В течение полугода с момента вступления закона в силу, СБУ должна проверить сотрудников обоих антикоррупционных ведомств, Бюро экономической безопасности (БЭБ), офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований (ГБР) и Нацполиции, имеющих допуск к гостайне, «на предмет совершения действий в пользу России». Впоследствии проверки сотрудников на полиграфе должны будут проводиться не реже одного раза в два года.

Анонсируя внесение законопроекта в Раду, Зеленский заявил, что он «гарантирует реальное укрепление системы правопорядка на Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства».

Позже он рассказал, что разговаривал с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и сообщил ему о согласовании нового законопроекта.

«Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь», — написал Зеленский.

В НАБУ и САП заявили, что участвовали в подготовке законопроекта и призвали Верховную Раду «как можно быстрее принять инициативу президента за основу и в целом».

«Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», — говорится в совместном заявлении ведомств.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект Зеленского будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. По его словам, это произойдет «значительно раньше, чем через месяц», передает «РБК-Украина» (украинские депутаты ушли на каникулы до 19 августа).

По словам источника «Страны.ua», близкого к руководству фракции «Слуги народа», голосование планируется провести в ближайшие два-четыре дня. По его словам, оно пройдет сразу в двух чтениях и в тот же день закон будет подписан.

Предыдущий законопроект о НАБУ и САП предусматривал передачу обоих ведомств в подчинение генпрокурору, назначаемому президентом Украины. Он получал право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ, получать доступ ко всем делам антикоррупционного бюро и предоставлять его другим прокурорам, а также закрывать расследования по требованию стороны защиты.

Законопроект был принят Радой и подписан Зеленским на следующий день после того, как СБУ провела масштабные обыски в НАБУ. Украинские СМИ писали, что это происходило под предлогом «нейтрализацией российского влияния». В САП прошла проверка на предмет соблюдения законодательства о государственной тайне.

Попытка ограничить полномочия антикоррупционных ведомств и лишить их независимости вызвала массовые протесты на Украине и критику западных стран. Евросоюз назвал принятие законопроекта «серьезным шагом назад», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Зеленского разъяснений.

Несмотря на внесение в Раду нового законопроекта, возвращающего НАБУ и САП независимость, в украинских городах продолжаются акции протеста. Как пишут украинские СМИ, они проходят в Киеве, Харькове, Ровно, Николаеве, Днепре и Львове. При этом в столице Украины протестующих «заметно меньше», чем в предыдущие дни, отмечает «Страна.ua».