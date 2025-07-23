Верховная рада фактически приняла законопроект об ограничении деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Теперь они перейдут под контроль генпрокурора и будут подчиняться президенту Украины Владимиру Зеленскому. На фоне принятия закона в нескольких городах страны вспыхнули массовые протесты, а Евросоюз назвал принятие документа «серьезным шагом назад». Другие реакции западных политиков — в подборке RTVI.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру создавали при активном участии и финансировании Запада как независимую от властей отдельную вертикаль антикоррупционных органов. Их сотрудники следили, как и куда тратятся выделяемые западными союзниками Украины средства, боролись с коррупционными и другими правонарушениями, совершенными высшими должностными лицами, и расследовали коррупционные дела, к которым причастны госслужащие категории «А».

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес

Полная катастрофа. Это только подстегнет всех тех европейцев, кто считает, что помогать Украине бессмысленно. Не говоря уже о российском мнении, что украинцы просто крадут помощь Запада для личного обогащения, — мнении, с которым мы боролись годами.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Ограничение независимости украинских антикоррупционных властей затрудняет путь Украины в ЕС. Я ожидаю от Украины последовательного продолжения борьбы с коррупцией.

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад

Я разделяю мнение ЕК, которая вчера заявила, что глубоко обеспокоена этим решением. Конечно, украинцам еще не поздно его пересмотреть. Когда вы являетесь кандидатом на вступление в ЕС, к вам предъявляются соответствующие требования по борьбе с коррупцией, сохранению верховенства закона, уважения к меньшинствам, политической оппозиции и независимости судебной системы.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос

Мы серьезно обеспокоены голосованием в Раде. Отмена ключевых мер, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для продвижения Украины в ЕС.

Руководитель антикоррупционного отдела международной организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Джулия Фромгольц

Мы призываем Украину внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов. Я настойчиво прошу рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью. Принятие этого закона не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров — в частности, тех, кто рассматривает возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление

Дочь спецпосланника США Кита Келлога Меган Моббс

Это невероятно глупо. И это происходит в самый неподходящий момент, когда в отношениях США и Украины начались позитивные сдвиги.