Впервые с начала СВО Украину охватили массовые протесты. Тысячи людей вышли на улицы Киева, Одессы, Полтавы, Львова и других крупных городов. Поводом стало принятие Радой и подписание президентом Владимиром Зеленским закона об ограничении деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Протестующие угрожают новым «майданом», а Евросоюз уже назвал принятие документа «серьезным шагом назад». Что известно о народных волнениях — в материале RTVI.

«Капитуляция перед коррупцией»

Тысячи украинцев вышли на митинги против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Эти структуры теперь перейдут под контроль генпрокурора Украины, фактически будут подчиняться президенту Владимиру Зеленскому.

Национальному антикоррупционному бюро уже десять лет, его и Специализированную антикоррупционную прокуратуру создавали при активном участии и финансировании Запада как независимую от властей отдельную вертикаль антикоррупционных органов. Сотрудники в том числе следили за тем, как и куда тратят выделяемые западными союзниками Украины средства.

Акции протеста прошли у театра имени Ивана Франко, сообщило украинское издание «Страна.ua», организовал их Центр противодействия коррупции Украины.

«Это не закон — это капитуляция перед коррупцией», — с такими плакатами вышли на улице протестующие.

«Мы можем [организовать] майдан 2.0, хотите?» — гласили надписи на транспорантах.

«Зеля (Зеленский. — RTVI) — черт!» — скандировали молодые люди в Киеве.

Участником протестов стал мэр столицы Виталий Кличко. Позже к нему присоединился брат Владимир. На мероприятии заметили многих оппозиционных депутатов.

«Сегодняшнее решение Верховной Рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому Союзу. Точно не приближает к демократии, верховенству права и законности», — написал в телеграм-канале киевский градоначальник.

По его словам, авторы и исполнители закона «поверили в безнаказанность своего произвола», а также «все быстрее тянут Украину в авторитаризм», закрывая рты активистам и журналистам. Виталий Кличко отметил, что систему действительно нужно менять, но «не делать ее бультерьером власти».

«И не забывать, что за все действия рано или поздно придется нести ответственность — как политическую, так и по закону», — подчеркнул мэр Киева.

Масштабные акции протеста завершились поздно вечером во вторник.

«Мы воспринимаем эту поддержку как знак доверия к нашей институции. И сделаем все, чтобы его оправдать. Особенно впечатлила решительная позиция молодежи — будущего страны, ради которого мы работаем», — прокомментировали митинги в НАБУ.

Зачистки СБУ

Пару дней назад Служба безопасности Украины провела в НАБУ обыски. Они связаны с российским паспортом отца высокопоставленного детектива бюро, сообщило украинское издание «Страна.ua». По данным журналистов, вместе с отцом у него был совместный бизнес.

«Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили в ведении бизнеса в РФ одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Как установило расследование, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан)», — отчитались в СБУ.

Как уточнили журналисты, при оформлении к гостайне Магамедрасулов скрыл факт наличия российского гражданства у отца. Мать детектива живет в Киеве, получают пенсию в ДНР и публикует в соцсетях пророссийские материалы, отметило издание.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины в ответ заявили, что обыски проходят без разрешения суда.

«Без российского влияния»

За принятие закона, ограничивающего работу НАБУ и САП, проголосовали 263 депутата Рады из 450. Представители обоих органов подчеркнули, что поправки в УПК Украины «фактически уничтожают независимость» ведомств. Согласно нововведениям, теперь генпрокурор сможет перепоручать полномочия САП другим прокурорам и предоставлять НАБУ обязательные для исполнения поручения.

Позже на сайте Рады появилась информация о подписании закона президентом Владимиром Зеленским, однако вскоре ее убрали. Утром 23 июля данные вновь опубликовали, а сам Зеленский в телеграм-канале попытался объяснить принятие закона.

«Антикоррупционная инфраструктура будет работать, но только без российского влияния — от него нужно очистить. И должно быть больше справедливости. Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что генеральный прокурор настроен обеспечить на Украине реальную неизбежность наказания для тех, кто нарушает закон», — написал глава государства.

По его словам, годами бежавшие с Украины чиновники «по какой-то причине беззаботно живут за границей». Зеленский назвал это ненормальным.

«И нет объяснения, почему россияне до сих пор могут получать нужную им информацию. Важно — без россиян. Важно — чтобы была неизбежность наказания, и чтобы общество действительно это видело», — подчеркнул он.

Глава СБУ Василий Малюк отчитался перед послами стран G7 на предмет уголовных дел против НАБУ. По его словам, силовики борются не с антикоррупционным ведомством, а с «российскими агентами».

«Для нас нет исключений, мы будем и дальше искоренять вражеское влияние везде. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб», — заявил он.

По словам Малюка, СБУ и Офис генпрокурора собрали достаточно доказательств против подозреваемых сотрудников НАБУ. Он также поддержал принятие закона, ограничивающего права антикоррупционных ведомств.

«САП и НАБУ не ликвидированы, они продолжают существовать и качественно работать. Мы с руководством НАБУ и детективами выполняем совместную работу. Думаю, они будут только в восторге, что генпрокурор подкинет какие-то свежие идеи, имея свой опыт», — отметил Василий Малюк.

Ограничение САП и НАБУ он назвал «возвращением к конституции». Украинские СМИ со ссылкой на силовиков также сообщили о «российском следе» в виде десятирублевых купюр на акциях протеста.

«Вот это русский след!»

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на поиски «российского следа» в протестах против лишения независимости НАБУ и САП.

«Плохо искали. Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку, пару медведей нужно было из угла вытащить, сопротивляющихся, балалайки должны быть расставленные. Вот это русский след! А это что там? Ну, о чем вы говорите?» — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что «главное в ходе любого расследования — не выйти на самих себя».

«Нужно сместить Зеленского»

По мнению главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Владимир Зеленский «пошел в атаку на структуры, созданные американцами». Президент США упустил возможность провести аудит военной помощи, отметил он в авторской колонке на «Смотрим».

«В Киеве идет масштабная война киевского режима с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП), которые хотят уничтожить <…> Таким образом, система тотального контроля коллективного Запада за Украиной, которая строилась с 2014 года, рухнула в одночасье», — написал Медведчук.

По его мнению, президент Украины «поставил коллективный Запад на растяжку».

«Чтобы спасти себя не только политически, но и физически, украинским прозападным силам нужно сместить Зеленского, а вот команды из-за рубежа нет, на что нелегитимный и рассчитывает», — объяснил Виктор Медведчук.

Депутат Рады Артем Дмитрук написал в телеграм-канале, что протестный потенциал на Украине «нарастает повсеместно».

«Идет накопление гнева и отчаяния. Люди теряют веру в справедливость, в государство, в завтра», — отметил парламентарий.

По его словам, недовольство политикой Зеленского и его командой — «это уже не политика, это вопрос выживания». Дмитрук добавил, что терпеть нынешние власти «уже невозможно».

Как написал в телеграм-канале политолог Сергей Марков, Зеленский установил личный контроль над НАБУ и САП, чем крайне недовольны на Западе.

«Фактически Зеленский совершает сейчас государственный переворот, переходит из статуса марионетки Запада к статусу личного диктатора Украины. Запад этим недоволен. Но ничего сделать не может. И боится критиковать Зеленского за подавление демократии, потому что это будет подтверждать то, что все время говорит Россия: на Украине нет демократии», — отметил политолог.

Критика со стороны ЕС и США

Действиями Зеленского относительно НАБУ и САП обеспокоились в Евросоюзе. Представитель ЕК Гийом Мерсье во время брифинга напомнил, что ЕС предоставляет Украине финансовую помощь при условиях «прогресса прозрачности, судебной реформы и демократического управления».

«ЕС обеспокоен последними действиями Украины относительно антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Эти институты имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности», — подчеркнул Гийом Мерсье.

Еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос назвала шагом назад принятие закона об ограничении полномочий НАБУ и САП.

«Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Отмена ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути Украины в ЕС», — написала она в соцсети X.

Кос добавила, что верховенство закона остается главной темой переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х поддержала митингующих украинцев, а подписавшего скандальный закон Владимира Зеленского назвала диктатором.

«В Киеве вспыхнули массовые протесты против <…> Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Украинский народ — молодец! Сбросьте его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия!» — подчеркнула Грин.

Санкции и конец поддержки?

Ограничение полномочий антикоррупционных органов грозит подорвать поддержку Украины Западом, сообщила газета The Wall Street Journal. Журналисты напомнили, что Владимир Зеленский в ходе президентской кампании обещал украинцам бороться с коррупцией.

«Нападки на антикоррупционные органы могут ослабить западную помощь Украине, которая так необходима для сопротивления России», — предположили авторы статьи.

Британское издание The Spectator сообщило, что в связи с ограничением прав антикоррупционных ведомств Евросоюз может ввести против Украины санкции.

«Закон поставит все ранее независимые учреждения Украины по борьбе с экономическими преступлениями в подчинение назначенному правительством генеральному прокурору Руслану Кравченко, который сам не смог претендовать на должность обычного прокурора из-за предыдущих обвинений в коррупции, но все равно был повышен Зеленским», — напомнил обозреватель Оуэн Мэтьюз.

Он добавил, что и НАБУ, и САП создавали при участии Евросоюза, а теперь в связи с принятым законом в отношении Украины могут ввести ограничения.

«Независимая украинская пресса и западные дипломаты предупреждают Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС, отменить безвизовый режим и даже привести к введению санкций ЕС против Украины. Но он пошел дальше и все равно сделал это», — констатировал британский журналист.

По его мнению, Владимир Зеленский теряет союзников на Западе. И подписание закона об ограничении прав антикоррупционных органов стало очередным шагом в сторону прекращения поддержки Украины.