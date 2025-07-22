Президент США Дональд Трамп заинтересован в выходе из конфликта на Украине как в дипломатическом, так и в военном плане, несмотря на его согласие поставить Киеву новое оружие. Об этом сообщил экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Его статья опубликована в The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп создает собственные пути отхода от конфликта на Украине. Он удовлетворил срочные просьбы о помощи со стороны оказавшихся в затруднительном положении защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств», — пояснил Болтон.

14 июля во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп выдвинул ультиматум, заявив о готовности ввести вторичные пошлины до 100% на государства, продолжающие закупать российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта. Кроме того, президент США объявил о планах передачи Киеву 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, финансирование которых возложено на европейских союзников по альянсу.

В Кремле заявления Трампа назвали «достаточно серьезными», отметив, что некоторые из них адресованы лично президенту России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Москва ожидает проведения уже третьего этапа переговорного процесса по урегулированию конфликта, а также конкретных предложений от украинских властей.

Накануне газета İndependent Türkçe со ссылкой на источники писала, что представители России и Украины могут встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля. Согласно информации издания, Москва и Киев проведут «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров состоится в среду, 23 июля. В Кремле ране заявили, что предоставят информацию о новом раунде переговоров Москвы и Киева, «как только окончательно будет понимание по датам».