Третий раунд переговоров России и Украины может пройти в Стамбуле в среду или четверг, 23 или 24 июля, сообщает İndependent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники.

«Переговоры могут состояться в среду или четверг», — говорится в статье.

Планирующаяся встреча Москвы и Киева охарактеризована в материале как «имеющая решающее значение для международной дипломатии». По данным издания, стороны проведут «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов».

«Ожидается, что основное внимание будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ», — пишет турецкий Independent.

Точная информация о месте и времени проведения переговоров, а также о составе делегаций пока не разглашается. Планируется, что все встречи будут закрытыми для прессы, а после окончания консультаций стороны сделают заявления, говорится в материале.

Сейчас ведется работа по определению места проведения переговоров, утверждению протоколов безопасности и подготовке логистики, добавляет İndependent Türkçe.

Комментируя сообщение турецкого издания, источник ТАСС сообщил, что даты нового раунда переговоров «еще в процессе согласования, будут объявлены своевременно».

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров предложил провести новый раунд переговоров Москвы и Киева на неделе с 21 по 27 июля. Глава государства заявил, что считает необходимым «увеличивать переговорную динамику» и «делать все, чтобы достичь прекращения огня».

ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. По данным собеседников агентства, точной даты их проведения «пока нет, будет согласовано». Еще один собеседник ТАСС сообщил Стамбул, где прошли два раунда российско-украинских переговоров в мае и июне, остается «приемлемой площадкой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июня отмечал, что даты проведения третьего раунда переговоров будут определены после завершения обменных процедур в рамках договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах сторон в Стамбуле.

Зеленский «не видит смысла» в переговорах с Россией, но «вынужден продолжать в них участвовать», чтобы не давать повод Москве обвинить Киев в срыве диалога сторон, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в офисе президента Украины. По утверждению собеседников, такое поведение главы государства вызвано тем, что на продолжении переговоров настаивает американский лидер Дональд Трамп, который «хочет видеть хоть какой-то мирный процесс».