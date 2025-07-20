Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении российско-украинского конфликта в течение 50 дней стал поворотным моментом в ходе боевых действий, заявила экс-госсекретарь США (2005-2009) Кондолиза Райс, сообщает The Hill.

«Последняя неделя стала поворотным моментом. Я думаю, что лучшая новость, которую мы могли бы сообщить украинскому народу, — это то, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что [президента России] Владимира Путина не остановить словами», — сказала она на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).

По словам Райс, Путина «можно остановить только в том случае, если он поймет, что дальше идти некуда, что он не может больше побеждать».

14 июля Трамп выдвинул ультиматум, пригрозив ввести 100-процентные вторичные пошлины против России и государств, закупающих российскую нефть. Американский президент заявил, что пойдет на этот шаг, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании военного конфликта России и Украины.

В Кремле заявления Трампа касательно ультиматума назвали «достаточно серьезными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремлю нужно время для анализа этих высказываний. По его словам, глава государства Владимир Путин прокомментирует слова американского коллеги, если и когда посчитает это необходимым. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал ультиматум Трампа как «театральный».

Reuters со ссылкой на источники писал, что, несмотря на публичные угрозы Трампа, Путин намерен продолжать военную операцию на Украине до достижения всех поставленных целей.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров предложил провести новый раунд переговоров Москвы и Киева на следующей неделе (21-27 июля). Глава государства заявил, что считает необходимым «увеличивать переговорную динамику» и «делать все, чтобы достичь прекращения огня».

ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. По данным собеседников агентства, точной даты их проведения «пока нет, будет согласовано». Еще один собеседник ТАСС сообщил Стамбул, где прошли два раунда российско-украинских переговоров в мае и июне, остается «приемлемой площадкой».