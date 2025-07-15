Президент России Владимир Путин намерен продолжать военную операцию на Украине до достижения всех поставленных целей, несмотря на предупреждения американского лидера Дональда Трампа о возможном усилении санкционного давления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По словам одного из собеседников агентства, ни одна из сторон, включая представителей Белого дома, не выходила с Путиным на предметное обсуждение конкретных параметров мирного урегулирования украинского конфликта. В связи с этим операция будет продолжена до выполнения всех поставленных задач.

Источник отметил, что, несмотря на то, что российский лидер провел конструктивные переговоры со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и дорожит отношениями с Трампом, национальные интересы России остаются для него превыше всего.

Один из собеседников Reuters подчеркнул, что Путин не намерен отзывать российские войска с украинской территории под влиянием западного давления. Российский лидер уверен в устойчивости национальной экономики, которая, по его оценке, способна переносить новые ограничительные меры, в том числе дополнительные санкции ЕС и торговые барьеры со стороны США.

Как отметил другой информированный источник, для президента России обозначенные цели «гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада», а угрозы Вашингтона о введении дополнительных пошлин не рассматриваются как фактор, способный повлиять на принятие решений.

Москва неоднократно озвучивала в качестве основных задач спецоперации: прекращение расширения НАТО в восточном направлении, закрепление нейтрального статуса Украины с ограничением ее военного потенциала, гарантии защиты русскоязычного населения, а также международное признание новых территориальных реалий.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля Дональд Трамп выдвинул ультиматум, заявив о готовности ввести вторичные пошлины до 100% на государства, продолжающие закупать российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта. Параллельно американский лидер объявил о планах передачи Украине 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, финансирование которых возложено на европейских союзников по альянсу.

В российских политических кругах ультиматум Трампа встретили скептически. Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России и ранее возглавлявший правительство, охарактеризовал такой ультиматум «театральным», а подход американского лидера — катанием на «политических качелях». Вскоре после этого издание Politico выпустило материал, в котором говорится, что президент США фактически признает неизбежность победы России в конфликте, рассматривая это лишь как вопрос времени.

В Кремле при этом заявления Трампа назвали «достаточно серьезными», отметив, что некоторые из них адресованы лично российскому лидеру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что Москва ожидает проведения уже третьего этапа переговорного процесса по урегулированию конфликта, а также конкретных предложений от украинских властей.