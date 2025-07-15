Последние заявления американского президента Дональда Трампа о России весьма серьезные, какие-то из них адресованы лично российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, Путин прокомментирует заявления Вашингтона, если и когда посчитает необходимым. Песков подчеркнул, что президент России сейчас не хотел бы забегать вперед.

Представитель Кремля также отметил, что пока «можно однозначно сказать одно»: Киев воспринимает решения, принятые в Соединенных Штатах, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

Песков добавил, что Москва ждет предложений украинского руководства о проведении третьего раунда мирных переговоров и готова к продолжению диалога.

«Предложения украинской стороны мы до сих пор не получили. Вот ситуация де-факто пока такова. Это все, что я могу сказать по этому сюжету на данный момент», — сказал пресс-секретарь.

Песков не стал комментировать слова Трампа в интервью о том, что он разочарован Путиным.

«Прошу обратить внимание на мою последнюю сказанную фразу. Это все, что я сказал по этому сюжету на сегодняшний момент», — сказал представитель Кремля.

14 июля президент США выдвинул Москве ультиматум по конфликту на Украине. Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования должен начаться в течение 50 дней. В противном же случае Вашингтон готов ввести 100% пошлины на российские товары.

Кроме того, в интервью «Би-би-си» Трамп заявил, что «не закончил» с президентом России, добавив, что сделка с Москвой по ситуации на Украине все еще возможна.

Комментируя выдвинутый Трампом ультиматум, зампред Совета Федерации Константин Косачев отметил, что за 50 дней многое может измениться.

«Если это все, что имел ввиду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока ожидания оказались завышенными <…> А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем. Я так полагаю», — сообщил он в телеграм-канале.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети X, что это «театральный ультиматум». «Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было все равно», — добавил он.

Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома позже писала, что Трамп считает, что Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной.

«У России мощная экономика, мощная армия. <…> И хотя они продвигаются медленно, они все же прогрессируют», — рассказал собеседник издания.