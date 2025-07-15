Президент США Дональд Трамп предъявил России «театральный ультиматум», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, американский лидер продолжает «кататься на политических качелях», поэтому обращать внимания на его заявления не стоит. Как еще в России отреагировали на угрозы со стороны хозяина Белого дома — в материале RTVI.

«Театральный ультиматум»

Американский лидер накануне провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп заявил о необходимости завершения конфликта на Украине в течение 50 дней. В ином случае он пообещал введение Штатами вторичных пошлин в отношении российских товаров в размере 100%.

Это «театральный ультиматум», написал в соцсети X зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было все равно», — отметил он.

В своем телеграм-канале политик добавил, что Трампа бросает из стороны в сторону.

«Американец снова катается на своих любимых политических качелях <…> Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак», — подчеркнул Медведев.

Он заявил, что России следует продолжать добиваться целей СВО, возвращать земли и работать на победу.

«Гора родила мышь»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в эфире ТВЦ предположил, что Россия и США могут заключить сделку. Она будет заключаться в том, что уже сделанные американцами инвестиции в Украину останутся американскими, «а все остальное мы забираем».

«Мне кажется, это идеальное соглашение. Все реальные участники процесса должны быть просто в восторге. Это во-первых. Во-вторых, как я сказал четверть века назад по другому поводу: “Гора родила мышь — хорошо, что не таракана!” Последние дни, после анонса, все обсуждали, что же сделает Трамп. Пошлины 500% против нас и наших торговых партнеров. Квотирование экспорта нефти. Вторичное ограничение в финансовом секторе с расчетами. Поставка дальнобойного оружия на Украину. И вот вы знаете, мастерство политики: проиграли все», — заявил депутат.

Он допустил, что за установленные 50 дней президент США может забыть, о чем говорил. Делягин напомнил, что Трамп несколько раз анонсировал сделку с Индией «буквально послезавтра», однако об этом ничего не знала индийская сторона. Поэтому, как подчеркнул парламентарий, на американского лидера «просто перестают обращать внимание».

«Трамп заставил всех говорить о себе. Заставил всех о себе говорить комплементарно, обратите внимание. Даже мы посмеялись, но, в общем, с удовольствием посмеялись. И при этом он через 50 дней может вернуться к этой теме, если будет нужно. Если будет не нужно, то забудет», — добавил Делягин.

По его мнению, Трамп будет «драть Европу, как сидорову козу». Собеседник ТВЦ объяснил: заставив ЕС платить за оружие для Украины, Трамп обеспечил поступления средств в американский бюджет, «поэтому здесь главная дойная корова — это Европа».

«Ожидания оказались завышенными»

Комментируя выдвинутый Трампом ультиматум, зампред Совета Федерации Константин Косачев отметил: за 50 дней многое может измениться.

«Если это все, что имел ввиду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока ожидания оказались завышенными <…> А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем. Я так полагаю», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в плюсе сложившейся ситуации остается только ВПК США, а европейцам предстоит «раскошеливаться и раскошеливаться, бесплатный сыр для них оказался в мышеловке». Как отметил Косачев, Украине остается продолжать воевать «до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь».

«Спешу разочаровать американского президента»

Решение Дональда Трампа ввести против России и ее партнеров 100-процентные пошлины в первую очередь негативно скажется на американской, а не российской экономике, заявил «Газете.Ru» зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Спешу разочаровать американского президента — мы с США в данный момент почти ничем не торгуем, мизерный товарооборот в $8 миллиардов. При этом из России Соединенные Штаты получают необходимые им уран, титан, палладий, и их подорожание скажется прежде всего не на нашей, а как раз на их экономике», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что США как поставляли, так и будут поставлять оружие Украине, к этому следует привыкнуть. Публичные заявления Трампа о недовольстве украинским лидером Владимиром Зеленским Журавлев назвал камуфляжем. За ним Штаты пытаются скрыть тот факт, что всегда будут противостоять России, подчеркнул собеседник издания.

Как добавил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, Россия научилась жить в условиях санкций. Целью и основной задачей он назвал денацификацию и демилитаризацию «пространства между нами и Евросоюзом». Он напомнил, что президент Владимир Путин настаивает на устранении первопричин украинского конфликта.

«Россия всегда готова к диалогу с легитимными политиками бывшей УССР исходя из признания ими реалий на берегах Днепра», — отметил Наумов.

«Удовлетворяет запрос MAGA-республиканцев»

Бросается в глаза тот факт, что Трамп не объявил ни о прямой передаче ВСУ дальнобойных американских вооружений, ни о снятии ограничений на их применение вглубь России, заявил журналу «Эксперт» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. Он обратил внимание, что американский лидер не стал просить конгресс выделять средства на военную поддержку Украины.

«Трамп удовлетворяет запрос MAGA-республиканцев, которые выступают против серьезного вмешательства США в украинский конфликт за счет американских налогоплательщиков и в ущерб американской обороноспособности. Наоборот, речь идет о том, что значительную часть вооружений Украине будет передавать Европа — за счет своей обороноспособности», — объяснил он.

По словам Суслова, Европа и заплатит за поставки оружия Украине, и сократить собственную обороноспособность. Штаты в то же время не сделали ни того, ни другого, зато загрузили свою промышленность новыми заказами.

Говоря о новых пошлинах, Трамп рассчитывал, что в течение 50 дней на Россию будут оказывать давление ее ключевые союзники, Китай и Индия. По мнению Суслова, президент США рассчитывает, что под этим давлением РФ согласится на неприемлемую для нее заморозку конфликта.

«Очевидно, что на деле дедлайн в 50 дней может быть продлен, а ставка пошлин — снижена. По итогу мы видим, что Трамп не вводит каких-либо негативных мер против России здесь и сейчас, однако пытается говорить с ней с позиции силы», — объяснил политолог.

Он подчеркнул: европейская «партия войны» может еще активнее саботировать процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Если же говорить о российско-американских отношениях, заявления Трампа скажутся на них скорее негативно.

«Диалог не прервется — в этом важное отличие администрации Трампа от администрации Байдена, однако странно говорить о какой-либо дальнейшей нормализации, ведь Россия, очевидно, не будет вести с США переговоры с позиции слабости», — отметил собеседник «Эксперта».

«Очень спокойный подход»

Как заявил научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, со стороны Трампа виден «очень спокойный подход: безэмоциональный и не создающий у киевского режима никаких опасных иллюзий».

«Трамп продемонстрировал, что он прекрасно понимает: силой от России ничего не добьешься. Более того, он прекрасно понимает, что процесс вокруг Украины будет очень длительным, и включает в себя как политические, так военные и экономические факторы», — объяснил специалист.

По его словам, президент США вряд ли собирается предпринимать какие-либо «решительные действия». Решение о поставках оружия Украине назвать хорошим нельзя, однако это происходит на протяжении нескольких лет, поэтому ничего нового Трамп не преподнес.

«Что же касается пошлин, все понимают, что через 50 дней американский президент эти свои заявления может пересмотреть — и сделать вместо них новые. Это очень гармонично укладывается в его общую линию», — подчеркнул Бордачев.

Он добавил: Трамп исходит из того, что все «переломные моменты» закончились. Теперь президент США хоть и может развлекать публику громкими заявлениями, однако «глупостей делать не стоит».