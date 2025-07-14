Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта в течение 50 дней. При отсутствии прогресса в переговорном процессе в установленный срок Вашингтон готов ввести вторичные пошлины в отношении российских товаров в размере 100%, предупредил американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Fox News.

«Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но все что я слышу разговоры, разговоры и разговоры», — сказал Трамп.

Он также отметил, что может ввести 100%-ные пошлины на товары из России без принятия соответствующего закона конгрессом. По его словам, даже более высокие тарифы, например, 500% окажут аналогичный эффект на экономику. Трамп также добавил, что поддерживает санкционную инициативу американских законодателей против России, но пока не уверен, понадобится ли ее реализация.

Генсек НАТО Марк Рютте, присутствовавший рядом с Трампом во время его выступления заявил, что если бы он находился на месте российского президента, то пересмотрел бы свою позицию и подошел бы к переговорам по Украине с большей серьезностью.

Кроме того, американский лидер рассказал о достижении договоренности между Вашингтоном и НАТО, согласно которой европейские страны возьмут на себя финансирование поставок вооружений Украине. При этом координацией процесса займутся структуры Североатлантического альянса совместно с постоянным представителем США при НАТО.

Трамп назвал заключенную сделку «очень хрупкой» и пояснил, что речь идет о военной технике стоимостью в миллиарды долларов, которая будет закуплена у Соединенных Штатов, передана НАТО и быстро доставлена на поле боя. Вместе с тем глава государства отдельно акцентировал внимание на том, что затраты на военную помощь будут полностью компенсированы европейскими членами альянса, а не американскими гражданами.

По словам главы Белого дома, сейчас США изучают вариант передачи Украине 17 зенитных комплексов Patriot, при котором первоначальные поставки осуществят европейские союзники, а американская сторона впоследствии компенсирует их оборонные запасы.

3 июля состоялся очередной телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, при этом американская сторона вновь акцентировала необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

Однако, комментируя переговоры журналистам, Трамп выразил неудовлетворенность их результатами, отметив отсутствие существенного прогресса. Президент США также заявил о подготовке для России «маленького сюрприза» на фоне недовольства действиями Путина.