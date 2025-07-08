Президент США Дональд Трамп на заседании кабмина заявил, что «очень пристально» изучает законопроект о санкциях против России, который внесен в Конгресс, но не собирается публично говорить о своих будущих действиях в отношении Москвы. При этом американский лидер отметил, что Белый дом готовит «маленький сюрприз» для Кремля. Прямая трансляция заседания правительства велась на YouTube-канале администрации США.

Вместе с тем американский лидер выразил неудовлетворенность позицией российского коллеги Владимира Путина по урегулированию украинского кризиса. «Он [Путин] все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что разрешение российско-украинского конфликта оказалось более сложной задачей, чем он предполагал. Трамп допустил возможность усиления санкционного давления, но подчеркнул, что окончательное решение по новым ограничительным мерам останется за ним.

Законопроект о новых антироссийских санкциях сенатор-республиканец Линдси Грэм представил в сенате в апреле. Документ, получивший название «Акт о санкциях против России в 2025 году», предлагает ввести ограничительные меры в связи с предполагаемой неготовностью Москвы к переговорам по украинскому урегулированию или возможным нарушениям будущих договоренностей.

Согласно законопроекту, предусматривается введение 500-процентных таможенных пошлин на импортные товары из государств, приобретающих российские энергоресурсы (нефть, нефтепродукты, газ и уран). Дополнительно документ содержит положения о запрете для американских граждан и компаний участвовать в сделках с российскими долговыми обязательствами. В начале июня Трамп назвал этот законопроект «очень сильным».

В конце мая Reuters писал, что Трамп воздерживается от введения новых ограничительных мер, рассчитывая на нормализацию американо-российских экономических связей. Сам политик пояснял, что Вашингтон сознательно избегает усиления санкционного давления, чтобы не сорвать мирные инициативы по украинскому кризису.