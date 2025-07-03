Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидер Юрий Ушаков. По его словам, разговор длился почти час, он «шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным».

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США, подчеркнув, что Россия сыграла «не последнюю роль в становлении американской государственности», сообщил Ушаков. По словам российского президента, обе страны связывают не только союзничество в двух мировых войнах, но и «глубокие исторические корни».

Также президенты «обстоятельно обсудили» конфликт Израиля и Ирана. Москва подчеркнула, что противостояние двух сторон должно быть завершено только политическим и дипломатическим путями. Кроме того, поднимался и вопрос ситуации в Сирии.

Помимо этого, был затронут российско-украинский конфликт. Путин, сообщил Ушаков, заявил Трампу, что Россия не отступится от целей СВО. Трамп призвал завершить боевые действия, российский президент в ответ сообщил, что Москва продолжит искать переговорное решение.

Тема приостановки поставки оружия США Украине не затрагивалась, добавил помощник российского лидера.

«О возможности встречи речь не шла. Но идея висит в воздухе. И в случае необходимости будет достигнута договоренность. <…> Президенты, естественно, продолжат свое общение. Такая договоренность имеется», — заявил Ушаков.

Конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались, сказал он.

Ушаков также рассказал, что Трамп и Путин обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие России и администрации президента США.

«В ходе этой встречи [Путиным] была высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. И Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует», — сказал помощник президента России.

1 июля Кремль сообщил о телефонном разговоре между российским президентом Владимиром Путиным и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который стал первым за почти три года. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию вокруг российско-украинского конфликта и положение на Ближнем Востоке, уделив особое внимание кризису вокруг иранской ядерной программы.