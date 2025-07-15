Россия и Китай должны «укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах», заявил лидер КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым 15 июля в Пекине. Обещание усиленной поддержки Москвы Пекином последовало за угрозой президента США Дональда Трампа обложить пошлинами российских торговых партнеров.

По словам Си Цзиньпина, взаимное доверие между Китаем и Россией «углубилось», и теперь два государства «создают модель для нового типа международных отношений». При этом МИД КНР выпустил заявление о том, что Пекин «решительно выступает против всех незаконных односторонних санкций» со стороны США.

«В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — заявил представитель китайского министерства.

В начале июля министр иностранных дел Китая Ван И якобы заявил главе дипломатии Евросоюза Кайе Каллас, что Пекин не может допустить поражения России на Украине, поскольку опасается, что в таком случае США переключат все внимание и силы на борьбу с КНР.

В то же время китайский МИД регулярно заявляет о нейтральной позиции страны по поводу конфликта на Украине, подчеркивая, что КНР «не участвует» в этом противостоянии. В разговоре с Каллас Ван И отверг обвинения в том, что Пекин оказывает Москве материальную, финансовую и военную поддержку. Он якобы заявил, что с такой поддержкой Россия давно завершила бы боевые действия.

Напомним, 14 июля Трамп выдвинул России и Украине ультиматум, потребовав в течение ближайших 50 дней урегулировать конфликт. В противном случае он пообещал обложить российские товары вторичными пошлинами в размере 100%. По данным Spiegel, это заявление разочаровало Европу, которая ожидала от Вашингтона радикального вмешательства в ситуацию и более серьезных угроз.

В России ультиматум Трампа был воспринят со скепсисом. В частности, зампред Совбеза РФ и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев назвал его «театральным», а позицию американского лидера — катанием на «политических качелях». Вскоре газета Politico подтвердила, что на самом деле президент США верит в победу России над Украиной, считая ее вопросом времени.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Трампа «достаточно серьезными», подчеркнув, что некоторые из них адресованы лично Владимиру Путину. По его словам, сейчас Москва ждет третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта и предложений Киева по этому поводу.