Президент США Дональд Трамп считает, что Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Президент считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется. У России мощная экономика, мощная армия. <…> И хотя они продвигаются медленно, они все же прогрессируют», — рассказал собеседник издания.

14 июля американский лидер выдвинул Москве ультиматум по конфликту на Украине. Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования должен начаться в течение 50 дней. В противном же случае власти США готовы ввести 100% пошлины на российские товары.

«Я очень недоволен Россией. Мы собираемся ввести очень высокие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать», — сказал глава Белого дома во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

Вместе с тем Трамп в интервью BBC заявил, что «не закончил» с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что сделка с Москвой по ситуации на Украине все еще возможна.