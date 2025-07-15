Европа ждала более значительных мер США в отношении России, и политики разочарованы итогами недавнего заявления американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет Spiegel.

Немецкое издание отмечает, что «большое заявление» президента США оказалось «меньше, чем многие надеялись», в частности, в Вашингтоне и нескольких европейских столицах. К такому мнению Spiegel пришел из-за высказываний самого Трампа о России и о том, что он «недоволен» ее президентом Владимиром Путиным.

Spiegel считает, что президент США имеет юридическую «кувалду» для «сильного удара по России» и ее торговым партнерам, но он не стал ею пользоваться. По данным издания, подразумевается законопроект, подготовленный одним из ключевых союзников Трампа, сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэм совместно с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут.

В документе говорилось не только об антироссийских санкциях, но и о 500-процентных пошлинах на импорт из государств, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Spiegel предположил, что Россия также ожидала худший вариант, но, когда выступление Трампа завершились, цены на Московской бирже увеличились на несколько процентов. Издание считает, что Москве удалось выиграть время.

Накануне президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне объявил о новых мерах против России. Трамп пригрозил ввести «очень суровые» 100-процентные пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине. Он также отметил, что США изучают вариант передачи Киеву 17 зенитных комплексов Patriot, при котором первоначальные поставки осуществят европейские союзники, а американская сторона впоследствии компенсирует их оборонные запасы.

Генсек альянса в свою очередь заявил, что если бы он находился на месте российского президента, то пересмотрел бы свою позицию и подошел бы к переговорам по Украине с большей серьезностью.