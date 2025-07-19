Украинская сторона предложила России провести очередной раунд переговоров по подготовке к урегулированию вооруженного конфликта на следующей неделе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано вечером 19 июля в его телеграм-канале.

По словам украинского лидера, это предложение передал Москве недавно назначенный секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, ранее занимавший пост министра обороны страны.

Зеленский подчеркнул, что считает необходимым «увеличивать переговорную динамику» и «делать все, чтобы достичь прекращения огня». Он также обвинил Россию в том, что она якобы «уклоняется от принятия решений», и призвал ее прекратить эту практику.

«И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече», — заявил глава государства.

Он также сообщил, что украинская и российская стороны продолжают вести диалог по поводу обмена пленными и телами погибших военнослужащих, основные принципы которого были согласованы на предыдущей встрече двух делегаций в Стамбуле.

«Сейчас команда работает над еще одним обменом. <…> Обмен пленными. Возвращение детей. Прекращение убийств», — подытожил Зеленский.

Еще совсем недавно — 10 июля — президент Украины заявлял, что следующий раунд переговоров с Россией может состояться только после того, как стороны завершат все запланированные обмены. Он также говорил, что для достижения «серьезного результата» и «окончания войны» необходимо готовить встречу на уровне лидеров двух государств. По словам Зеленского, Киев готов к таким переговорам в любом формате, но самым желаемым из возможных считает трехстороннюю встречу с участием США.

Президент Украины сообщал, что предложения предоставить площадку для переговоров между лидерами конфликтующих стран поступили от Италии, Австрии, Швейцарии и Турции.

Российско-украинские переговоры: два первых раунда

Первый с 2022 года раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Российскую сторону представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. В украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, тогда еще министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

По итогам встречи делегации договорились провести масштабный обмен пленными и детально представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Киев запросил прямые переговоры на уровне глав государств, что Россия «приняла к сведению».

Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 2 июня в Стамбуле, встреча продлилась чуть более часа. Делегации обменялись проектами меморандумов об условиях достижения мира и прекращения огня, а также договорились провести самый крупномасштабный обмен с начала конфликта. Киев взял время на изучение российского меморандума, после этого стороны скоординируют дальнейшие шаги.

Вечером того же дня был опубликован полный текст российского меморандума об урегулировании конфликта. В нем предлагаются два варианта прекращения огня, а также есть положение о перемирии на два-три дня для сбора тел погибших в «серой зоне».

Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что предоставленный Россией меморандум содержит предложение, которое по меньшей мере позволит «прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира».

19 июня президент России Владимир Путин сообщал, что третий раунд переговоров может состояться после 22 июня. По его словам, об этом договариваются представители делегаций обеих стран.