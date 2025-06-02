Россия на переговорах в Стамбуле предложила украинской стороне конкретное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта. Об этом сообщил после встречи глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. Трансляцию вел ТАСС.

Он пояснил, что краткосрочное прекращение огня с выключением дронов необходимо для того, чтобы собрать тела военнослужащих.

«Сейчас жарко, антисанитарная ситуация в серой зоне, существует опасность эпидемии. Поэтому мы хотим создать возможность для этого, тем более что российская армия наступает, и в нашей серой зоне их солдат намного больше. Мы хотим создать условия, чтобы тела погибших были собраны и быстро переданы для захоронения по-христиански противной стороне», — сказал Мединский.

По его словам, украинские военные пообещали в кратчайшие сроки проработать это предложение.

Россия также передала украинской стороне меморандум их двух частей, сообщил Мединский. Первая касается достижения долгосрочного мира, вторая часть описывает шаги, необходимые для полноценного прекращения огня.

Кроме того, стороны договорились о самом крупномасштабном обмене с начала конфликта, добавил глава делегации. Речь идет о тяжелобольных и тяжелораненых, а также о молодых бойцах в возрасте до 25 лет. «Потолок» составит не менее тысячи человек с каждой стороны, уточнил Мединский.

По его словам, Россия также в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч тел погибших солдат ВСУ.

Мединский добавил, что Киев передал Москве список детей, которых требует вернуть, — в нем 339 фамилий. Помощник российского президента подчеркнул, что речь идет не о «полутора миллионах» человек, а также обвинил украинские власти в использовании темы «похищения детей» как «шоу, ориентированного на сердобольных европейцев».