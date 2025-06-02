Украина и Россия на переговорах в Стамбуле обменялись документами об урегулировании и готовят новый этап обмена пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТСН.

Стороны договорились об обмене тяжелобольными и тяжелоранеными пленными, лицами в возрасте до 25 лет и телами военных в формате «6000 на 6000», заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, передает «Суспільне».

По его словам, Россия не согласилась на безусловное прекращение огня и встречу президентов двух стран, договоренности достигнуты только по обмену. Киев также предложил российской делегации провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня, добавил он.

Украинская сторона получила от российской стороны проект меморандума об урегулировании. У Киева будет неделя на его изучение, после чего стороны скоординируют следующие шаги, отметил Умеров.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил, что Киев передал Москве список «сотен» детей, которых требует вернуть. Он назвал это «ключевым элементом доверия» и «неотъемлемой частью справедливого и прочного мира».

На переговорах не было достигнуто серьезных прорывов, «только незначительные шаги», пишет The Financial Times (FT) Кристофер Миллер со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

В результате первого раунда переговоров в Стамбуле стороны договорились об обмене пленными и гражданскими лицами по формуле «1000 на 1000». Этот процесс прошел в три этапа с 23 по 25 мая.

Второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня продлился чуть больше часа. Москву, как в мае, представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В украинскую делегацию, помимо Умерова, вошли представители украинского МИД, Генштаба, штаба командования Воздушных и Военно-морских сил ВСУ, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и офиса президента.