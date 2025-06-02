Делегация Украины на завершившихся в Стамбуле переговорах передала России список украинских детей, которых требует вернуть. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, речь идет о «сотнях» детей, которых Киев считает незаконно депортированными или удерживаемыми.

«Возвращение украинских детей — неотъемлемая часть справедливого и прочного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений», — написал Ермак.

Сам он не участвует во встрече между Москвой и Киевом, а сопровождает президента Украины Владимира Зеленского, который 2 июня прибыл с визитом в Вильнюс.

Россия и Украина в Стамбуле подробно обсудили обмены, сообщил источник ТАСС. Встреча завершилась «не негативно», заявил РИА Новости представитель МИД Турции. Делегации обеих стран после обсуждений ушли на обед. Никаких конкретных договоренностей о следующей встрече делегаций пока нет, добавил собеседник агентства.

Делегации Москвы и Киева пока не делали официальных заявлений после второго раунда переговоров.

Перед встречей глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что стороны обсудят условия перемирия, обмен пленными и гражданскими лицами, а также рассмотрят вопрос о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.