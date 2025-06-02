В Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров России и Украины. Встреча делегаций продлилась чуть больше часа, передает ТАСС.

Российско-украинские переговоры прошли в закрытом режиме в стамбульском дворце Чираган. В них также принял участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Начало встречи было запланировано 13:00 мск, но в итоге переговоры стартовали с задержкой более чем на час, поскольку глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров проводил переговоры с главой турецкого МИДа, пишет «Страна.ua».

РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Турции сообщает, что переговоры завершились «не негативно». По его словам, делегации ушли на обед после окончания встречи.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что Россия и Украина подробно обсудили обмен пленными. О результатах встречи позднее будет объявлено официально.

Продолжения переговоров 2 июня не будет, делегации покинут Турцию, утверждает источник ТАСС. По его словам, третий раунд переговоров «будет в течение какого-то времени». По данным источника РИА Новостей, у сторон нет конкретных договоренностей по следующей встрече.

Делегации России и Украины «обменялись мнениями и мы готовим новый обмен военнопленными», заявил

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения переговоров в Стамбуле заявил, что обменялись документами об урегулировании и готовят новый этап обмена пленными.

Украинская делегация на переговорах передала российской стороне список с именами сотен детей, которых Киев считает незаконно депортированными или удерживаемыми, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, возвращение детей — «неотделимая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений».

“Ждем ответа. Мяч на поле России”, — написал Ермак.

Состав российской делегации не изменился с момента прошлой встречи в Стамбуле, состоявшейся 16 мая. Группу возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавляет министр обороны Рустем Умеров, однако Зеленский обновил состав группы, исключив из нее начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого. В то же время он добавил в делегацию трех новых участников: представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрия Ковбасу, замначальника Генштаба ВСУ Евгения Острянского и начальника отдела международного права — замначальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрея Фомина.

Предыдущая встреча российской и украинской делегация, которая прошла в Стамбуле 16 мая, продлилась около полутора часов. Инициатором возобновления прямых переговоров Москвы и Киева выступил президент России Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», который состоялся 23-25 мая, а также о представлении планов по прекращению огня.