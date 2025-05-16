Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщает «Коммерсантъ».

«В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными: 1000 на 1000 человек», — сказал он.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в разговоре с украинскими СМИ подтвердил достижение договоренности об обмене и сообщил, что Киев знает дату, когда это произойдет, но пока не будет ее разглашать. Он также заявил, что украинская сторона проинформирует о следующем шаге после обмена.

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — отметил Мединский.

Помимо этого, стороны также договорились представить «свое видение» возможного режима прекращения огня «в деталях», заявил он.

«После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным — тоже об этом договорено — продолжить наши переговоры», — заключил Мединский.

Он также рассказал, что представители украинской делегации запросили прямые переговоры между руководителями государств.

«Мы приняли этот запрос к сведению», — добавил помощник президента России.

Политолог Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» назвал личную встречу российского и американского лидеров единственным способом мирного урегулирования конфликта.

«Позиция Трампа состоит в том, что обе стороны должны в чем-то уступить. При этом он согласен, что Украина должна будет уступить больше», — сказал он.

Калачев также выразил уверенность в том, что существенных подвижек в переговорах не стоит ожидать до осени, когда начнется распутица «и больше не будет возможности идти в наступление».

Инициатива по обмену пленными прозвучала на фоне сообщений об обмене телами военных — Россия передала Украине 909 тел и получила тела 24 военнослужащих. По словам военного корреспондента Александра Коца, большинство украинских военных, чьи тела были переданы Киеву, погибли в Курской области.

В начале мая состоялся пятый обмен пленными между Россией и Украиной — с каждой стороны были переданы по 205 человек. Предыдущий обмен пленными прошел на Пасхальный сочельник 19 апреля и стал самым масштабным за все время специальной военной операции — Москва и Киев передали друг другу по 246 военных.