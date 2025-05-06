Россия и Украина 6 мая провели обмен пленными, с каждой стороны на родину были возвращены по 205 человек, сообщило Минобороны России.

Российские военные находятся в Беларуси, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Также бойцы смогут связаться с родственниками. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), добавили в ведомстве.

Это уже пятый известный обмен за 2025 год, отмечает телеграм-канал «Военный осведомитель». О том, что обмен может состояться «на днях» при посредничестве ОАЭ, сообщал депутат Верховной Рады Александр Ковалев. Также обмен анонсировали российские военные телеграм-каналы.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов утверждал, что обмен пленными якобы был запланирован на 1 мая, но Украина его сорвала. По его словам, Киев также отказался забрать тела 780 погибших бойцов ВСУ, которые уже были готовы к передаче на белорусской границе.

Президент России Владимир Путин 1 мая провел телефонный разговор с лидером ОЭА Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в котором оценил содействие Абу-Даби в организации обменов пленными между Россией и Украиной.

Предыдущий обмен состоялся в преддверии Пасхи 19 апреля, он стал крупнейшим за все время проведения военной операции. Российское Минобороны сообщило, что обе стороны передали по 246 военнослужащих. Кроме того, Россия передала Украине 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских бойцов, нуждающихся в срочной помощи.

19 марта Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175». Тогда же Москва передала Киеву 22 тяжелораненых пленных. 5 февраля в Россию вернулись 150 российских военнослужащих, столько же были переданы украинской стороне. В январе Москва и Киев обменялись пленными по формуле «25 на 25» при содействии Ватикана.