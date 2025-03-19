Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175», сообщило 19 марта российское Минобороны. Кроме того, в качестве «жеста доброй воли» Москва передала Киеву 22 тяжелораненых пленных.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Возвращенные из украинского плена российские военные находятся в Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), отмечается в сообщении ведомства.

18 марта этот обмен пленными анонсировал Кремль после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Последний раз Москва и Киев обменивались военнопленными в начале февраля. Тогда в Россию вернулись 150 военнослужащих, столько же украинских пленных передали Украине. В январе стороны провели обмен военнопленными по формуле «25 на 25» при содействии Ватикана. Среди прочего Москва и Киев обмениваются телами погибших военных.

В середине марта Трамп обратился к Путину с призывом «пощадить» попавших в окружение в Курской области бойцов ВСУ. Российский президент в ответ заявил, что Москва готова гарантировать украинским военным жизнь и достойное обращение, но для этого власти Украины должны отдать своим воинским подразделениям приказ сложить оружие и сдаться в плен.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в феврале выразила надежду на то, что в 2025 году Москва и Киев будут чаще обмениваться пленными. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что в этом году обмены пленными должны стать систематическими, в первую очередь будут возвращать тяжелобольных и тяжелораненых.