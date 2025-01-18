Ватикан содействовал возвращению 25 раненых и тяжелобольных российских военных с территории Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Репатриация, то есть возвращение на Родину 25 раненых и тяжелобольных российских военнопленных с территории Украины, когда противоположные стороны отдают пленных без каких-либо условий, без процедуры обмена, состоялась 15 января при непосредственном содействии Святого Престол», — написала она в своем телеграм-канале.

Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен пленными военнослужащими 15 января, он прошел по формуле «25 на 25». Посреднические усилия гуманитарного характер также оказали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, входящий в парламентскую координационную группу по вопросам военной операции, уточнил, что 15 января Москва и Кикв обменялись тяжелоранеными военнопленными. Украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что на Украину вернулись 25 гражданских лиц и военных с «тяжелыми заболеваниями».

Российских военных после обмена доставили в Беларусь. Прохождение реабилитации они продолжат в России, отметили в Минобороны.

Предыдущий обмен военными Россия и Украина провели в конце декабря 2024 года. Российское Минобороны сообщало, что он прошел по формуле «150 на 150». Зеленский утверждал, что в рамках обмена Киеву были переданы 189 человек.