Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150», сообщило 30 декабря российское Минобороны в телеграм-канале.

«В результате переговорного процесса <…> возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил в своем телеграм-канале, что в рамках обмена Киеву были переданы 189 человек.

Возвращение российских военных было организовано при участии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), оказавших «посреднические усилия гуманитарного характера», отмечает Минобороны.

Переданные Москве российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Предыдущий обмен пленными Москва и Киев провели в октябре по формуле «95 на 95».

20 декабря Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Киеву были переданы тела 503 военнослужащих, Москве — 42 тела. В тот же день Россия и Украина обменялись рождественскими посылками, а также письмами для пленных.