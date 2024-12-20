Россия передала Украине тела 503 погибших военных, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил РБК, что в Россию вернули тела 42 погибших военных.



«По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную правительству Украины территорию возвращены тела 503 павших защитников», — сказано в сообщении в телеграм-канале украинского штаба.

По информации штаба, 403 тела вернули с Донецкого направления, 12 — с Луганского, 57 — с Запорожского. Еще 31 тело украинская сторона получила из моргов на территории России.

По словам корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, обмен прошел на границе с Украиной в Гомельской области Беларуси.

В ноябре Россия и Украина дважды обменивались телами погибших военных. 8 ноября Россия передала Украине тела 563 военных ВСУ, а Киев вернул 37 погибших российских военнослужащих. В конце того же месяца Украине передали тела 502 военнослужащих, России — 52.

Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что потери сторон в результате боевых действий на Украине «астрономические». В начале декабря он заявил, что Украина в результате военного конфликта потеряла ранеными и убитыми 400 тыс. военных, а Россия — 600 тыс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что озвученные Трампом данные о погибших «изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины». По словам представителя Кремля, «реальные цифры потерь совершенно другие: украинские потери кратно превышают потери с российской стороны».