Россия передала Украине тела 502 бойцов ВСУ, благодаря чему сумела вернуть 52 погибших российских военных. Это был второй такой обмен за последний месяц, сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Российские телеграм-каналы ранее написали, что в результате обмена Москва получила 48 тел, но позднее военкор Александр Коц и Саралиев уточнили, что погибших было 52.

По данным украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, из 502 военных ВСУ, чьи тела передала российская сторона, 397 погибли на донецком направлении, 64 ― на запорожском, 24 ― на луганском. Еще 17 тел вернули «из моргов на территории РФ».

В штабе выразили благодарность за содействие в обмене Международному Комитету Красного Креста. Как говорится в сообщении, тела украинских военных передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы для идентификации.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 8 ноября. Тогда Россия передала Украине тела 563 военных ВСУ, а Киев вернул 37 погибших российских военнослужащих.

Как предположили военные обозреватели Русской службы Би-би-си, такая разница в количестве тел при обмене может объясняться постоянными наступательными действиями России, за которой в итоге остается поле боя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 ноября заявила о готовности Москвы «незамедлительно на паритетных условиях» передать Киеву 630 украинских военнопленных и начать подготовку последующих обменов. Об этом же она говорила и на брифинге в начале месяца.

Однако, по ее словам, украинские власти отказались возвращать своих бойцов «без каких-либо причин». Вместо этого, сообщила Захарова, Киев передал Москве список 350 якобы находящихся в России военнопленных, но в нем оказались либо военнослужащие, уже переданные украинской стороне, либо лица, о которых России ничего не известно, либо военнопленные, погибшие в результате атак ВСУ. Как уточнила представитель МИД, имеется в виду обстрел исправительной колонии в Еленовке в ДНР в 2022 году и ракетный удар, сбивший самолет Ил-76 с пленными бойцами ВСУ в январе 2024 года.