Россия передала Украине тела 563 погибших военнослужащих ВСУ, Киев передал Москве 37 тел российских военных. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, член парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

По данным украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 320 бойцов ВСУ погибли на донецком направлении, 89 ― на бахмутском, остальные 154 тела вернули «из моргов на территории РФ».

Это второй обмен телами погибших военных между Россией и Украиной после атаки ВСУ на Курскую область, предыдущий состоялся в середине октября. Россия получила 89 тел погибших, Украина ― 501 тело. Тогда же Минобороны России сообщило об обмене пленными с Киевом по формуле «95 на 95».

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина саботирует процесс обмена военнослужащими, поскольку власти страны заинтересованы только в возвращении иностранных наемников и бойцов батальонов, которые в России считают экстремистскими и террористическими.

Минобороны России предлагало в этом году передать Украине 935 военнослужащих ВСУ, но украинские власти согласились забрать лишь 279, сообщила Захарова. По словам дипломата, Киев «считает предателями» и намеренно отказывается забирать военнослужащих, которые оставили позиции в нарушение приказов или добровольно сдались в плен.