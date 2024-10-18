Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «95 на 95». Об этом 18 октября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению военного ведомства, Россия вернула 95 российских военнослужащих, Украине переданы 95 военнопленных ВСУ.

В Минобороны отметили, что после обмена российские военные находятся в Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. «Также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорится в сообщении.

Затем военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

При проведении обмена военнопленными «посреднические усилия гуманитарного характера» оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), уточнило военное ведомство.

Днем 18 октября стало известно, что Москва и Киев провели обмен телами военнослужащих. России передали 89 тел, Украине — 501. Это был первый обмен телами между сторонами с момента начала вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа.

Предыдущий обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся в середине сентября. Стороны обменялись пленными по формуле «103 на 103». Минобороны тогда уточнило, что в Россию вернулись военные, которых взяли в плен на территории Курской области. Посредником в обмене также выступили ОАЭ.

На следующий день после обмена, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об отказе содействовать спасению добровольно сдавшихся в плен военнослужащих из Чечни. По словам генерал-майора, он «пришел в ярость» из-за видеороликов, на которых сотрудники украинских спецслужб предоставляют пленным возможность связаться с родными, чтобы те попросили Алаудинова помочь в обмене. Командир «Ахмата» заявил, что не считает таких военных “заслуживающими вообще даже жизни”.