Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Об этом заявил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

По его словам, Москва передала Киеву 501 тело, а российская сторона получила 89 тел.

Среди тел, переданных Украине, 382 принадлежат участникам боевых действий на Авдеевском направлении, 56 — на Бахмутском, 45 — на Марьинском, шесть — на Угледарском, четыре — на Запорожском, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные украинского координационного штаба.

Предыдущий обмен телами российских и украинских военнослужащих прошел в начале августа, за несколько дней до вторжения ВСУ в Курскую область. В ходе обмена Москва передала Киеву 250 тел и получила 38. Телеграм-канал Mash писал, что обмен телами был проведен в районе КПП “Колотиловка” в Краснояружском районе Белгородской области.