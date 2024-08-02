Россия передала Украине 250 тел погибших военных. В свою очередь, от Киева Москва получила 38 тел военнослужащих. Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, члена парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

«Россия вернула 38 тел военных в ходе обмена с Украиной», — сказал парламентарий.

В украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными подтвердили, что российская сторона передала Украине 250 тел погибших военных. В штабе отметили, что репатриация тел осуществляется согласно нормам Женевской конвенции.

По информации телеграм-канала Mash, обмен состоялся в районе КПП «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области. К месту заранее прибыли три грузовика-рефрижератора, утверждается в публикации.

Mash пишет, что тела российских военнослужащих в скором времени должны доставить в ростовский морг для опознания, после чего их передадут родственникам.

Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих между Москвой и Киевом состоялся 14 июня. Тогда в Россию вернули тела 32 бойцов, на Украину — 254.