Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не будет спасать добровольно сдавшихся в плен чеченцев. По его словам, такие бойцы «не заслуживают даже жизни».

Алаудинов рассказал в видеообращении, что «пришел в ярость» от видео, на которых представители украинских спецслужб дают пленным возможность позвонить в Чечню и поговорить с родными. «И там идет напрямую установка, мол, скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять», — рассказал он.

Командир «Ахмата» пояснил, что может вытащить из плена «кого угодно, но не чеченцев, которые добровольно сдались». По его словам, чеченцы «испокон веков» считали сдачу в плен «самым большим позором», который «нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью».

«На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить, как вы будете смотреть в глаза своим домашним», — обратился он к добровольно сдавшимся в плен чеченцам и посоветовал им «закончить свой путь мужчинами».

Алаудинов добавил, что ему «абсолютно без разницы», что с этими пленными сделают на Украине. «Украинцам я говорю: “Оставьте их себе, они нам не нужны сто лет и два года”. Вообще не надо мне звонить, я что вам обменщик, что ли. <…> Для меня они с момента, как они сдались добровольно в плен, не являются ни чеченцами, ни ахматовцами, ни кадыровцами, <…> ни мужчинами», — подчеркнул он.

При этом глава «Ахмата» отметил, что речь не идет о тех военных, которые попали в плен в состоянии, когда они «не могут собой совладать, будучи тяжело ранеными, контуженными».

«Этих людей мы вытаскиваем <…> любыми путями», — заявил он, добавив, что такую задачу поставил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В августе Алаудинов говорил, что украинцы делают «очень много вбросов» о сдающихся в плен бойцах спецназа «Ахмат». Тогда он утверждал, что никто из «Ахмата» в плен не сдавался — все «бьются как львы».

По его словам, если бы сообщения о пленных были правдой, то ВСУ показали бы лица российских военнослужащих или назвали бы их позывные, однако этого не произошло. Алаудинов отмечал, что украинские войска «особенно не любят» спецназ «Ахмат», поскольку эти подразделения для них «как кость в горле», ввиду чего в информационном пространстве якобы распространяются «фейки».

С начала атаки ВСУ на Курскую область Россия и Украина провели несколько обменов пленными, последний из них прошел 14 сентября. Обмен проводился в формате 103 на 103, в качестве посреднической стороны в нем участвовали представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), оказавшие содействие «гуманитарного характера».