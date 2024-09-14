По итогам переговоров между Москвой и Киевом 14 сентября стороны провели обмен пленными, в результате которого были освобождены 103 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале. Ведомство уточнило, что все они попали в плен на территории Курской области.

Обмен проводился в формате 103 на 103, в качестве посреднической стороны в нем участвовали представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), оказавшие содействие «гуманитарного характера».

После обмена освобожденные российские военнослужащие были доставлены в Беларусь, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Им предоставили возможность связаться с родственниками, сообщило Минобороны.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — заявили в оборонном ведомстве.

Предыдущий обмен пленными, о котором сообщало российское Минобороны, состоялся 24 августа в формате 115 на 115. Он проводился по той же схеме — через территорию Беларуси и при посредничестве ОАЭ. До этого аналогичный обмен прошел 17 июля. Уполномоченный по защите прав человека при президенте России Татьяна Москалькова говорила тогда, что диалог в рамках обменного процесса между Москвой и Киевом идет непросто.

Еще один обмен пленными состоялся в июне в формате 90 на 90, также при гуманитарном содействии Арабских Эмиратов. В середине месяца Москалькова публиковала список из 430 военнослужащих ВСУ, которые готовы вернуться домой в рамках обмена.

Напомним, в начале августа в телеграм-каналах появилась информация о том, что украинские военные атаковали КПП «Колотиловка» в Белгородской области, где до этого проводился обмен пленными, поэтому обменный процесс якобы застопорился. Создатель канала «Рыбарь», бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук тогда пояснял RTVI, что «Колотиловка» не играет решающей роли для обменов и не является единственным пунктом, где они могли бы проводиться.