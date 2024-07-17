Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле «95 на 95». Об этом в среду, 17 июля, сообщило российское Минобороны.

В сообщении военного ведомства говорится, что из украинского плена возвращены 95 российских военнослужащих.

«Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — заявили в Минобороны.

Обмен пленными был проведен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), отметило ведомство.

Освобожденных российских военнослужащих на самолетах военно-транспортной авиации ВКС доставили в Москву для лечения и реабилитации, отмечает Минобороны. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.

Проведение обмена пленными подтвердил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, на Украину вернулись бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

Комментируя проведенный обмен пленными, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своем телеграм-канале, что диалог в рамках обменного процесса идет «непросто».

«Еще немало наших военнослужащих остается в украинском плену. <…> В ходе обмена мы встретились и обсудили с представителем офиса украинского омбудсмена предстоящие совместные гуманитарные акции, в том числе связанные с воссоединением семей», — говорится в сообщении.

О предыдущем обмене военнопленными Минобороны сообщало 25 июня. Тогда в Россию из украинского плена вернулись 90 военнослужащих, столько же пленных были переданы Украине. Обмен был также организован при содействии ОАЭ.

В середине июня Москалькова опубликовала список из 430 военнослужащих ВСУ, которые готовы вернуться домой в рамках обмена. Омбудсмен обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой «оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов». По словам Москальковой, Москва тоже ждет от Киева список фамилий военнослужащих, готовых к обмену.

Лубинец в начале июля заявил, что большого обмена пленными в ближайшее время не планируется. Украинский омбудсмен объяснил это «разницей в цифрах» — по его словам, в России находится гораздо больше украинских военнопленных, чем российских на территории Украины.