Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев показал на видео в своем телеграм-канале 12 мужчин, которых представил как пленных бойцов 5-й штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дудаев назвал ролик «ответкой» украинскому журналисту Дмитрию Карпенко, который с 4 июля выложил в YouTube несколько записей своих бесед с пленными чеченскими бойцами российской армии.

«Карпенко в своем видеоматериале всячески восхваляет 5-ю штурмовую бригаду, которая якобы взяла в плен данных чеченцев <…> Я хочу показать <…> вот эту вашу хваленую 5-ю штурмовую бригаду», — говорит чеченский министр в начале видео, не уточняя, где велась съемка.

На видео за спиной Дудаева вдоль стены с колючей проволокой стоят мужчины, в основном в военном камуфляже. Министр сначала заявляет, что это «5-я штурмовая бригада практически в полном составе», позднее говорит, что это «целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны». Он не называет имен, лишь один из пленных представился Сергеем.

Людей на видео министр неоднократно называет «бедолагами» и утверждает, что они «сбежали от оккупации нацистского, фашистского режима на Украине, от шествий с фашистской свастикой, от ЛГБТэшной* идеологии».

По словам Дудаева, между этими украинскими пленными и чеченскими бойцами, показанными у Карпенко, есть два отличия. Чеченских военных «взяли контуженными, в бессознательном состоянии, в отключке», а украинские «добровольно сдались в плен», утверждает министр.

Кроме того, по версии Дудаева, украинская сторона применяет пытки, чтобы вынудить пленных сказать на камеру, «что нужно», а пленные бойцы ВСУ «добровольно все рассказывают».

На видео Дудаев среди прочего обращается к родственникам украинских военнопленных, предлагая им «спросить с [Карпенко], который <…> пытается оскорбить весь чеченский народ, зная, что у нас в плену находятся представители 5-й штурмовой бригады».

«Если мы будем предпринимать какие-то зеркальные меры по отношению к ним, тогда рискуют вот эти боевики», — предупредил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

В ходе записи Дудаев задал пленным несколько вопросов, в том числе о том, кем они работали до того, как попасть на фронт. Трое ответили, что кондитером, строителем и слесарем. Большинство молчали в ответ на вопросы, чаще всех отвечал Сергей. Он, в частности, сказал, что их «кинули на произвол», имея в виду украинское командование и руководство.

После этого Дудаев заявляет на видео, что «эти бедолаги состоят во всех списках как военнопленные, но их почему-то не включают в список для обмена».

«Руководство ваше, киевский режим, не включает вас в список для обмена. То есть вы им не нужны. Вы нужны были как пушечное мясо. Вас не обменивают. Не хотят вас обратно забирать», — убеждает чеченский министр стоящих у стены мужчин.

Он также прочитал им мини-лекцию о жизни «в здоровом обществе, где <…> никакой ЛГБТэшной* идеологии не будет, где мужчина есть мужчина, где женщина есть женщина» и где «нормальных» людей «не устраивает такое понятие, как родитель номер один, родитель номер два».

Кроме того, Дудаев заявил пленным, что нынешнее руководство Украины «топит» за то, чтобы их дети «с четырех лет» меняли пол.

— В середине июня Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которые готовы вернуться домой в результате обмена на российских военнопленных. Позднее в том же месяце она отчиталась в Совете Федерации, что на тот момент состоялось «уже больше 40 обменов». Она сказала, что российская сторона тоже ждет от Украины список фамилий военнослужащих, готовых к обмену. — Последний на момент публикации обмен, в результате которого в Россию вернулись 90 военнослужащих и столько же военнопленных были переданы Украине, прошел 25 июня. — 10 июля Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец высказал мнение, что большого обмена пленными в ближайшее время ожидать не стоит. Он объяснил это «разницей в цифрах» — по его словам, в России находится гораздо больше украинских военнопленных, чем российских на территории Украины.

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено