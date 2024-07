Немецкий военный врач Каспар Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне Киева, рассказал The New York Times (NYT) о нескольких случаях убийств попавших в плен российских солдат. По словам медика, пленных военнослужащих убивали члены отряда The Chosen Company («Избранная рота») в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ — в нее входят воюющие на украинской стороне иностранцы.

Гроссе был членом Chosen до осени 2023 года. По его словам, одно из убийств произошло в августе 2023 года. Как рассказал врач, раненый российский военный, говоря на смеси «ломаного русского и английского», попросил о медицинской помощи. В момент, когда один из бойцов отряда искал бинты, подошел боец из Греции с позывным «Зевс» и выстрелил сдавшемуся в плен сначала в торс, а затем в голову, утверждает Гроссе. NYT отмечает, что иных доказательств того, что подобное убийство имело место быть, помимо слов врача нет.

Второй случай убийства российского пленного был запечатлен на видео, пишет NYT. На кадрах, которых нет в открытом доступе, видно, что российский солдат при сдаче в плен несколько секунд держит руки поднятыми, после чего рядом с ним падает граната. Взрыв убивает его.

Как утверждает NYT, ролик, на котором запечатлено произошедшее, был опубликован в соцсетях ВСУ, но в него попали только две секунды инцидента, а сам момент сдачи в плен не показан. Из-за монтажа создается впечатление, что убийство произошло в разгар боевых действий, а не тогда, когда бой уже практически закончился, отмечает газета.

По данным NYT, гранату кинул «Зевс». После взрыва он сам рассказал об убийстве. «Кажется, я убил парня с гранатой в руках», — цитирует его слова издание, отмечая, что эта фраза сопровождалась смехом. Между тем NYT добавляет, что на видео с беспилотника нет никаких признаков того, что у российского солдата была граната.

Кроме того, в распоряжении издания оказалась переписка бойцов Chosen, в которой те обсуждают убийства российских военнопленных.

Гроссе заявил, что «Зевс» фигурировал во всех описанных им инцидентах. Военврач пояснил, что решил обратиться в СМИ после того, как «необоснованные убийства продолжились». Сам он покинул отряд осенью 2023 года.

Командир The Chosen Company, бывший член нацгвардии США Райан О’Лири отрицает причастность бойцов подразделения, в котором насчитывается около 60 человек, к совершению военных преступлений. По его словам, первого эпизода, о котором рассказал Гроссе, «никогда не было», сообщения в переписке были «просто выпуском пара», а в инциденте с гранатой российский солдат якобы «представлял угрозу».

На Украине описанные в материале NYT случаи убийства российских военных не расследовали. Представители ВСУ сообщили изданию, что все сведения об этих инцидентах «будут тщательно изучены и проверены». «Зевс» не ответил на запросы газеты.

Убийство военнопленных нарушает Женевскую конвенцию, напоминает NYT. Власти России не комментировали сведения, изложенные в материале издания.