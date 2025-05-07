В России на фоне угроз атак БПЛА возникли проблемы в работе аэропортов, с задержкой или отменой рейсов столкнулись около 60 тыс. человек. Они могут претендовать на компенсации, в том числе по невозвратным билетам, но не во всех случаях, заявил RTVI специалист в области воздушного права, доктор юридических наук Павел Герасимов.

Как сообщили в Минобороны, средствами ПВО уничтожены 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а также пять управляемых ракет «Нептун», шесть авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Эксперт отметил, что сейчас пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут сдать билеты до того, как сели в самолет. В ином случае у них есть возможность обратиться в суд за компенсацией, если были понесены убытки и есть тому подтверждение.

«Если в связи с этой задержкой были получены какие-то убытки, то такие споры могут быть рассмотрены только в суде, если граждане смогут подтвердить убытки, которые причинены этой задержкой. В рамках закона о защите прав потребителей в суд обращаются беспошлинно, это будет бесплатно», — объяснил Герасимов.

Тем, у кого из-за задержки сгорели самостоятельно забронированные билеты на рейс с пересадкой или сорвался тур с вылетом из Москвы, придется подавать в суд, пояснил он.

«Вот эти все убытки можно будет взыскать уже в судебном порядке, потому что без суда авиакомпания не вправе будет удовлетворить эти требования», — уточнил эксперт.

Если говорить о возврате стоимости билетов без обращения в суд, то в этой ситуации пассажиру нужно обратиться туда, где он его покупал, то есть к турагенту или авиакомпании, пояснил Герасимов.

«Вы просто обращаетесь туда, где приобретали билет, и в связи с задержкой рейса у вас в соответствии с федеральными авиационными правилами появляется право на отказ от перевозки. Вы письменно уведомляете об отказе от дальнейшей перевозки, и вам возвращаются денежные средства в полном объеме за все услуги, которые вы приобретали, и авиабилет», — добавил он.

Это же касается и невозвратных билетов, сообщил юрист. Собеседник RTVI подчеркнул, что федеральные авиационные правила распространяются на все категории перевозки — и льготные авиабилеты, и невозвратные.

«И это не зависит от того, на какой срок задержали рейс. То есть, если самолет не вылетел по расписанию, и вы, зарегистрировавшись на рейс, соответственно, не сели в этот самолет до того момента, как он вылетает, вы вправе отказаться от перевозки», — сообщил Герасимов.

Эксперт уточнил, что в данном случае есть разные виды компенсаций для пассажиров.

«Есть компенсация за задержку, которая фиксирована и не превышает 200 евро. Если перевозка международная, то это Монреальская конвенция. Если внутренняя перевозка, то никаких компенсаций за конкретную задержку нет, если не приобреталось отдельное страхование в этом случае, к сожалению. То есть без суда мы можем претендовать на компенсацию за задержку или отмену рейса, если это международная перевозка. А вот если какие-то дополнительные затраты вы понесли, то это только через суд», — пояснил эксперт.

Но, подчеркнул он, сначала в обязательном порядке нужно предъявить претензию авиакомпании или турагенту, а также предоставить документы расчета — «что вы потеряли, сколько вы потеряли», — и потом уже обращаться в суд, сообщил Герасимов.

«По закону о защите прав потребителей, истец вправе обратиться по месту своей регистрации или по месту нахождения ответчика. В зависимости от регионов, загрузка судов разная. Если в Москве мы рассматриваем это от 3 до 9 месяцев и примерно столько же в Санкт-Петербурге, то в остальных регионах уходит от 1 до 3 месяцев на рассмотрение такого спора», — сказал эксперт.

Герасимов добавил, что когда люди обращаются в суд, то если требование о компенсации обосновано, то они получают деньги в большинстве случаев.

«Но на практике, наверное, один из 30 пассажиров обратится в суд в таком случае. В большинстве случаев пассажиры будут сидеть и ждать, когда же вылет произойдет. Разная правовая культура в разных странах действует. В нашей стране принято, что даже если это незначительные какие-то задержки, перелеты и так далее, незначительные суммы, люди все равно будут сидеть вахтовым методом ожидать своей судьбы», — отметил он.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), из-за угрозы атаки дронов в аэропортах Москвы и других регионов были задержаны или отменены вылеты самолетов. По данным организации, это затронуло минимум 350 рейсов и не менее 60 тыс. пассажиров.

В ассоциации уточнили, что, согласно ст.120 Воздушного кодекса России, при задержке рейса пассажир имеет право на получение компенсации от авиакомпании (штраф за каждый час ожидания), за исключением случаев и обстоятельств, находящихся вне компетенции перевозчика. В АТОР добавили, что «атака беспилотников таким обстоятельством как раз и является».

В случае задержки или отмены рейса из-за неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки, пассажиры могут рассчитывать на бесплатную воду (если задержка более 2 часов), бесплатное горячее питание (если задержка более 4 часов) и бесплатное место в гостинице (при задержке рейса более 6 часов ночью и 8 часов днем).

При этом отмечается, что туроператоры не обязаны возвращать деньги, но, как правило, они стремятся идти навстречу туристу.

Если МИД и Минэкономразвития России признают, что поездки в определенную страну опасны для туристов, то можно вернуть всю стоимость тура.

В Минтрансе сообщили, что 135 самолетов из 186, отправленных на запасные аэродромы 6-7 мая из-за ограничений, прибыли в аэропорты назначения.

«51 еще находились на 20 аэродромах. Если не будет продолжительных ограничений на использование воздушного пространства в московской зоне воздушного движения, авиакомпаниям поставлена задача — большинство из этих самолетов должны перелететь в аэропорты первоначального назначения до конца текущих суток», — заявили в ведомстве.

Как сообщили в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, более 4 тысяч. пассажиров ожидают вылета в аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска и Томска из-за задержки вылета свыше 25 рейсов после ночной атаки БПЛА.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры также сообщали о задержке рейсов в международном аэропорту Казани утром 7 мая. В Росавиации уточнили, что ограничения на прием и вылет из аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли в 10:20 мск.

Массовые задержки рейсов также произошли в петербургском аэропорту Пулково, куда в качестве запасного аэродрома были перенаправлены самолеты из Москвы. Причиной сбоев в расписании авиаперелетов стала ночная атака беспилотников, о которой, в частности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сотни пассажиров, чьи рейсы были задержаны или отменены, скопились в столичных аэропортах.