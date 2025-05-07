Более 4 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска и Томска из-за задержки вылета свыше 25 рейсов после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

«Абаканской, Горно-Алтайской, Кемеровской, Красноярской, Новокузнецкой, Новосибирской, Норильской, Омской, Томской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, сколько пассажиров ожидают вылета в аэропортах Западной Сибири:

свыше 450 в Барнауле;

600 в Горно-Алтайске;

150 в Кемерово;

более 700 в Красноярске;

более 180, из них 13 детей, в Новокузнецке;

более 700 в Новосибирске;

около 300, из них 19 детей, в Томске;

более 500 в Норильске;

свыше 400, в том числе 7 детей, в Омске.

В пресс-службе транспортной Приволжской транспортной прокуратуры также сообщили о задержке рейсов в международном аэропорту Казани утром 7 мая: задержаны в Астрахань, Анталию, Волгоград, Москву, Пермь, Стамбул, Ташкент и Шарм-Эль-Шейх. В Росавиации уточнили, что ограничения на прием и вылет из аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли в 10:20 мск.

Массовые задержки рейсов также произошли в петербургском аэропорту Пулково, куда в качестве запасного аэродрома были перенаправлены самолеты из Москвы. Представитель Росавиации сообщил, что ограничения на прием и вылет воздушных судов действуют в столичных аэропортах Домодедово и Жуковском, аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля.

В авиакомпаниях «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Россия», NordStar, Nordwind, S7 и других предупредили, что из-за массовой задержки рейсов в расписание будут внесены вынужденные коррективы. Аналогичное сообщение выпустил перевозчик «Победа»:

«В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной России от 6 и 7 мая часть рейсов “Победы” были перенаправлены на запасные аэродромы, задержаны на вылет или отменены. Благодарим вас за понимание».

Причиной массовых сбоев в расписании авиаперелетов стала ночная атака беспилотников, о которой, в частности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В столичных аэропортах скопились сотни пассажиров, чьи рейсы задержаны или отменены.